「“千恵”こそが千の恵み」――。作家の朝井リョウ氏と作家・歌人の加藤千恵氏がパーソナリティを務めるポッドキャスト番組『朝井リョウ・加藤千恵 信頼できない語り手』(毎週金曜18:00配信)が10日に配信され、人気コーナー「感情のゴミ箱」で、娘に「千恵」と名付けたリスナーからのエピソードを紹介した。

「“千恵”こそが千の恵み」(CV 朝井リョウ)

今回紹介されたのは、最近女の子を出産したというリスナーからの投稿。壮絶なつわりに苦しむ中、名前や服を考えている時間だけは気持ちが紛れたといい、由来や季節、苗字との並びなどを考えながら名前を検討していたという。しかし、名前が決まらないまま出産を迎え、病室で夫と候補を話し合っていたところ、「“千恵”こそが千の恵み」(CV 朝井リョウ)というフレーズが頭に浮かび、夫へのプレゼンも成功して娘を加藤氏と同じ「千恵」と命名。ところがその後、夫の名前が朝井氏と同じく「リョウ」だったことに気付いたと明かした。

このエピソードに朝井氏は「すごいお家が誕生しました。爆誕! 言ってみるものですね～。『“千恵”こそが千の恵み』って」と10年前の誕生日会で発した言葉を自画自賛。一方の加藤氏は「お子さんがちょっと大きくなって、『私の名前ってどういうふうに決まったの？』って聞く時があるらしいよね。まだウチ来てないけど」とコメント。「呼びやすい名前ですから。『千の恵み』を受けてください」と祝福した。

命名の由来は「静かにしてほしいから」

その流れで朝井氏は、最近子どもが生まれた友人のエピソードも披露。名前に「静」の字が入っていたことから由来を尋ねると、「静かにしてほしいから」と返ってきたといい、朝井氏は「由来の授業でびっくりするだろうなって思って(笑)」と話し、加藤氏も「産まれる前から思ってたんだ(笑)。お腹の中で蹴りまくっていたとか、そういうことだったのかな」と応じた。

最後は2人で「おめでとうございます」「幸せな日々を」と新たな門出を祝福していた。