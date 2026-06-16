イオンファンタジーは、サンリオのキャラクターたちの限定カプセルトイ用商品「日焼けすやすやカプセルキーチェーン」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する同社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で6月11日より展開開始した。

サンリオキャラクターズの「ハローキティ」、「クロミ」、「マイメロディ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」のカプセルトイが登場。こんがり日焼けデザインで、水着姿ですやすやおやすみ中のサンリオキャラクターズを、アクセサリー感覚で持ち運べて夏にぴったりの「日焼けすやすやカプセルチェーン」全5種類を展開する。キラキラのスパンコールに、オーロラ色の貝とパールのビーズ入り。

日焼けすやすやカプセルキーチェーン全5種の価格は690円。展開期間は、6月11日～ 無くなり次第終了。店舗は、モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、カプセル横丁。直径約4.5cm。

こんがり日焼けした水着姿のサンリオキャラクターズのカプセルキーチェーン。ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールの全5種類。キャラクターの下には、オーロラ色の貝にパールのビーズが入っている。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L670885

画像はイメージ。一部、同商品の取り扱いが無い店舗がある。展開日・展開店舗は予告無く変更することがある。商品は数に限りがある。在庫数等、詳しくは近くの店舗へ問い合わせること。天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がある。