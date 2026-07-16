バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ TGM-79 ジム・トレーナー ver. A.N.I.M.E.」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年7月17日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

MSVシリーズ、ジムのバリエーション機の一つ、MSパイロット養成用の練習機「ジム・トレーナー」がver. A.N.I.M.E.に登場。

「TGM-79 ジム・トレーナー」は、地球連邦軍の主力量産機であるジムの導入に伴い、パイロット育成のために開発された機体。胸部は窓を備えた教官用と、訓練生用の複座型コックピットとなっており、教官は目視にて外部の視認確認ができる。基本的なスペックはジムに迫るが、装甲の減格などがされており、戦闘向きではなかった。

教習用MSとして開発された複座型仕様のジム・トレーナーの特徴的な増設された胸部の教官側コクピット前面はクリアパーツで再現。ハイパー・バズーカ、ビーム・スプレーガン、ビーム・サーベルなど豊富な武装パーツが付属する。

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