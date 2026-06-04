ソニー・クリエイティブプロダクツは、韓国のクリエイティブプロダクション・d'strictが企画・共催する体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」を日本で初開催すると発表した。会場は東急歌舞伎町タワーで、会期は2026年7月15日から2027年5月31日まで。前売りチケットは6月5日10時より販売開始予定。

「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」

本展は、サンリオキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした展示イベント。来場者は本物のホテルのようにチェックインを行ってルームキーを受け取り、“ホテルルームツアー”形式で会場を巡る。d'strictによるシックなデザインと、サンリオキャラクターズのかわいらしい世界観を融合させた、没入感のある空間演出が特徴だ。

展示は全11のテーマで構成され、外観から始まり、キャラクターたちが迎えるピンクを基調としたエントランスロビー、きらめくガーデン、光あふれるボールルーム、各キャラクターの個性を表現した客室などを展開する。

客室エリアでは、ピンク色が広がるおとぎ話のような「マイメロディルーム」、バラとピアノのメロディーに着想を得た「ハローキティルーム」、花と蝶が舞うネオンレトロな「クロミルーム」などを用意。さらに、本物の砂を使用した“ピンクのビーチ”も登場し、韓国で人気を集めたコンテンツが日本でも楽しめる。

登場キャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ。

また、開催を記念したオリジナルグッズも販売。ルームキーをモチーフにしたアクリルチャームやホテルステッカーセット、旅行気分を楽しめる雑貨アイテムなど、イベント限定商品がラインナップする。

チケット販売ページは、6月5日10時より公開予定。

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