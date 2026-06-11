どんな物に変身してもかわいくなっちゃうサンリオキャラクターズ。中でも、「歯」に埋もれた姿は史上最強と大人気。そんな“歯になっちゃった”サンリオキャラクターズが、このほどLINEスタンプになって登場し、話題となっています。

【LINEスタンプ サンリオキャラクターズ なっちゃお!-歯-】

サンリオキャラクターズが歯になっちゃった!?

カプセルトイで話題♡

「歯」のかぶりものをかぶったキャラたちがスタンプになったよ♪

ぜひダウンロードしてね☆

DLはコチラ→ https://sanrio.lnky.jp/9avIpJ6

(@sanrio_newsより引用)

歯に埋もれた姿で登場する“歯キティ”たち。カプセルトイとして登場した際にも「可愛すぎる」「発想が天才」と話題を呼んだシリーズが、今度は日常会話で使えるスタンプになりました。LINEスタンプになっても、安定のかわいさですね。

シュールでかわいい、それでいてじわじわくる表情が魅力的。「お歯よう」「歯い!」など、ダジャレを取り入れたものや、虫歯(C4)で「が～ん」なバツ丸、歯ぎしりがすぎるハンギョドンなど、トーク画面に送るだけで思わず笑顔になってしまうデザインとなっています。

癒しのスタンプの登場に、SNSでは「可愛いし面白いしめっちゃ欲しい」「ハンギョドンくんが哀愁があってナイスw」「C4って手遅れじゃねぇかwww」「これは歯医者さんでも使いたくなるスタンプですね」「かわいすぎる!早速DLします♪」などなど、早くも“注目のスタンプ”として話題となっています。

また、「ここに歯ぐるまんすたいるがいてほしかった」「なぜ…はぐるまんすたいるがいないのですか…」と、“歯“をモチーフにしたキャラ“歯ぐるまんすたいる”の不在を嘆く声も。新シリーズでの登場に期待したいですね。

スタンプの種類は40種、価格は250円です。LINEトークがより楽しくなっちゃうスタンプ。ぜひDLして、使ってみてはいかがでしょうか。