ベイブレード開発チーム（@tbh_pr）は公式Xにて、タカラトミーモールにて「BEYBLADE X」商品の抽選販売を実施すると発表しました。

投稿によると、対象となるのは以下の2商品です。

UX-21 ヘルズネザーデッキセット

BX-57 3on3デッキケース ブラックVer.

抽選受付は7月15日12時からスタートしており、7月20日23時59分まで申し込みを受け付けています。

UX-21 ヘルズネザーデッキセット(4,500円)

ベイブレードが3個入っており、バトルやカスタマイズがすぐに楽しめるデッキセット。中でもUXエクスパンドブレードの「ヘルズネザーZ」は、高さを切り替えられるブレードに攻守両方の特性を持つビットを組み合わせ、相手に応じて有利な戦術を選ぶことが可能なバランスタイプのベイブレード。

BX-57 3on3デッキケース ブラックVer.(1,100円)

ベイブレード3個ずつで戦う3on3バトルに最適なケースのブラックバージョン。

今回の告知に対し、SNSでは「この抽選に縋るしかねぇ…！！！」「スタジアムももっかいやってくれ〜」「今回のは激しい争奪戦になりそう」「タカラトミーさん信じてますよ！」といった反応が見られ、改めてBEYBLADE X人気の高さをうかがわせています。

なお、応募方法や当選発表などの詳細は、タカラトミーモールの抽選販売ページで確認できます。

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