リーメントから6月15日、「クロミ」のテラリウムコレクションが登場。発売前にもかかわらず、SNSでは「かわいすぎる」と早くも話題となっています。

★画像初公開★

【クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ】

笑って泣いて…今日のクロミはどんな気分?

6月15日発売予定。全6種。1540円(税抜価格1400円)。

(@rement_officialより引用)

バカンスを楽しむクロミ、雪だるまを作るクロミ、マイメロと仲良く過ごすクロミ。どれもかわいいですよね。一方、独りこっそり泣いている姿も。今回のテラリウムは、クロミのさまざまな気分が楽しめるコレクションとなっています。

また、テラリウムの形がクロミ型とハート形というのも可愛いポイント。さらに、それぞれ土台のカラーやデザインが違っていて、つい全種集めたくなっちゃう衝動が!!笑

SNSで紹介されると、「クロミちゃんテラリウムめっちゃ可愛い!」「흐아 나 쿠로미 눈사람(ふぁあ クロミの雪だるま)」「全部かわいいハズレなし!!」「ほ、欲しすぎる!!!!!」 「コンプ目指す」と話題に。ファンならお部屋に飾りたいアイテムですよね。

ガムが1個付いて、価格は1,540円。ラインアップは、「どんな夜も飛んでいくよ!」「ナミダはナイショだよ…」「たそがれバカンスだよ～」「うまくできたんじゃない!」「なんだかんだなかよし」「月でゆらゆらzzz…」の全6種。どれが出るかは開けてからのお楽しみです!

発売日は6月15日。気になる方は、チェックしてみてくださいね。