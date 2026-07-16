BANDAI SPIRITSが展開する「一番くじ ハイキュー!! -烏野の未来-」の全ラインナップが公開されました。店頭では8月15日より順次発売予定で、価格は1回790円。ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで取り扱われます。

今回のくじでは、烏野高校のメンバーたちを中心に、描きおろしビジュアルを使用したグッズやフィギュアが多数登場。日向翔陽、影山飛雄、山口忠、そしてラストワン賞には月島蛍がラインナップされています。

A賞～C賞は烏野メンバーのフィギュア

A賞は「日向翔陽 フィギュア」、B賞は「影山飛雄 フィギュア」、C賞は「山口忠 フィギュア」。いずれも肩にジャージをかけ、烏を従えた姿で立体化されています。特に山口忠は一番くじ初立体化となる注目アイテムです。

A賞 日向翔陽 フィギュア

B賞 影山飛雄 フィギュア

C賞 山口 忠 フィギュア

描きおろしグッズも充実

D賞には描きおろしビジュアルを使用した「アクリルボード」が全2種で登場。烏野1年生チームと、2・3年生チームのデザインが用意されています。

D賞 アクリルボード

また、E賞にはバレーボールのスコアボードをイメージした「スコアボード風 万年カレンダー」、F賞にはぬいぐるみ仕様の「きららいずマスコット」、G賞には机や棚のフチに座らせて飾れる「おすわりアクリルスタンド」がラインナップされています。

E賞 スコアボード風 万年カレンダー

F賞 きららいずマスコット

G賞 おすわりアクリルスタンド

コレクションアイテムも多数登場

H賞は「ダイカットメモコレクション」、I賞は「アクリルチャーム」、J賞は「クリアファイル＆ステッカーセット」。普段使いできるアイテムからコレクション向けグッズまで幅広く展開されます。

H賞 ダイカットメモコレクション

I賞 アクリルチャーム

J賞 クリアファイル＆ステッカーセット

ラストワン賞は月島蛍フィギュア

最後のくじを引いた人が手にできるラストワン賞には、「月島蛍 フィギュア」が登場。クールな雰囲気の中に秘めた闘志を表現した造形となっています。

ラストワン賞 月島 蛍 フィギュア

さらに、ダブルチャンスキャンペーンでも同仕様の「月島蛍 フィギュア」が抽選で50名に当たります。キャンペーン期間は発売日から2026年11月末までです。

「一番くじ ハイキュー!! -烏野の未来-」賞品ラインナップ

A賞：日向翔陽 フィギュア

B賞：影山飛雄 フィギュア

C賞：山口忠 フィギュア

D賞：アクリルボード（全2種）

E賞：スコアボード風 万年カレンダー

F賞：きららいずマスコット（全7種）

G賞：おすわりアクリルスタンド（全9種）

H賞：ダイカットメモコレクション（全7種）

I賞：アクリルチャーム（全7種）

J賞：クリアファイル＆ステッカーセット（全11種）

ラストワン賞：月島蛍 フィギュア

烏野メンバーの“未来”をテーマにした描きおろしビジュアルと、豪華フィギュアがそろった今回の一番くじ。ハイキューファン必見のコレクションとなりそうです。

(c)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会