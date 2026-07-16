人気のめじるしアクセサリーにこのほど、「ドラえもん」が登場! あのひみつ道具やどら焼きもあって、どれが出てもワクワク楽しいラインナップとなっています。

「ドラえもん めじるしアクセサリー第4弾」が

7月第4週ごろガシャポンに再登場!

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ごきげんな表情が可愛い

ドラえもんやドラミちゃんに加え、

人気のひみつ道具も含めた全6種!

傘やペットボトル、ポーチなど

いろんなところにつけて楽しもう♪

https://dora-world.com/contents/4318

(@doraemonChannelより引用)

ガシャポン「ドラえもん めじるしアクセサリー vol.4」

シリーズ第4弾となる今回は、ごきげんな表情が可愛い「ドラえもん(ごきげん)」と「ドラミ(ごきげん)」に加え、ドラえもんの好物「どらやき」が登場。さらに、人気のひみつ道具から「タイムマシン」「タイムふろしき」「桃太郎印のきびだんご」という、全6種のラインナップ。

SNSで紹介されると、「ヤバイ!これ可愛過ぎる〜」「どら焼きほしいな」「きびだんご欲しい」「全部集めねば」「まわすぞー!!」と話題に。ドラえもんファンなら、どれが出ても嬉しいですよね。

1回300円で、7月第4週より順次登場。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!