人気のめじるしアクセサリーにこのほど、「ドラえもん」が登場! あのひみつ道具やどら焼きもあって、どれが出てもワクワク楽しいラインナップとなっています。
「ドラえもん めじるしアクセサリー第4弾」が
7月第4週ごろガシャポンに再登場!
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ごきげんな表情が可愛い
ドラえもんやドラミちゃんに加え、
人気のひみつ道具も含めた全6種!
傘やペットボトル、ポーチなど
いろんなところにつけて楽しもう♪
https://dora-world.com/contents/4318
(@doraemonChannelより引用)
シリーズ第4弾となる今回は、ごきげんな表情が可愛い「ドラえもん(ごきげん)」と「ドラミ(ごきげん)」に加え、ドラえもんの好物「どらやき」が登場。さらに、人気のひみつ道具から「タイムマシン」「タイムふろしき」「桃太郎印のきびだんご」という、全6種のラインナップ。
SNSで紹介されると、「ヤバイ!これ可愛過ぎる〜」「どら焼きほしいな」「きびだんご欲しい」「全部集めねば」「まわすぞー!!」と話題に。ドラえもんファンなら、どれが出ても嬉しいですよね。
1回300円で、7月第4週より順次登場。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!
「ドラえもん めじるしアクセサリー第4弾」が— 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel) July 12, 2026
7月第4週ごろガシャポンに再登場！
ごきげんな表情が可愛い
ドラえもんやドラミちゃんに加え、
人気のひみつ道具も含めた全6種！
傘やペットボトル、ポーチなど
いろんなところにつけて楽しもう♪https://t.co/SPCDCkA4tm pic.twitter.com/VKINYiyaQ9