漫画家・矢沢あい原作の『ご近所物語』とサンリオキャラクターズのコラボPOP-UP STOREが全国にて開催されます。

発表されたコラボビジュアルには、『ご近所物語』の幸田実果子や、キティ、マイメロディ、ポムポムプリン、クロミの姿が。それぞれのキャラクターたちが、実果子とシンクロした衣装を身にまとった矢沢ワールド全開なビジュアルとなっています。

ホームページで公開されているグッズは、コラボビジュアルのぬいぐるみやぬいぐるみキーホルダー、ハッピーベリーのぬいぐるみポーチ、クローゼット風アクリルジオラマ、アパレルなどがラインナップ。ビジュアル未発表のアイテムもあるので、今後の続報が楽しみですね。

今回のコラボ発表に、「めちゃくちゃ行きたい！」「最高すぎるコラボだわ…」「予想外すぎて声出た」「可愛すぎて泣く… 」とご近所、サンリオ両ファンから喜びの声が上がっています。

ポップアップストアは、7月10日から東京・有楽町マルイを皮切りに、全国3都市4会場にて開催予定。夢のコラボをお見逃しなく!

開催日程

東京

開催場所：有楽町マルイ 8F SPACE3(東京都千代田区有楽町2-7-1)



開催日程：7月10日（金）〜7月20日（月・祝）

開催場所：渋谷モディ7F マルイノアニメ(東京都渋谷区神南1-21-3)

開催日程：10月16日（金）〜10月25日（日）

大阪

開催場所：なんばマルイ5F イベントスペース(大阪府大阪市中央区難波3-8-9)



開催日程：8月21日（金）〜8月30日（日）

愛知