ファミリーマートは、創立45周年を記念した限定商品として「プラレールくじ-FamilyMart-」を7月25日10時から全国約6,000店舗で順次発売する。価格は1回825円。

今回のくじは、タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」とコラボしたもの。「プラレールくじ」として初めて、プラレール車両そのものが景品として登場する。

目玉景品は、ファミリーマートのコーポレートカラーである緑、白、青をまとった限定仕様の「クロスライナーファミリーマート号」。

このほか、全長約60cmの「クロスライナーファミリーマート号 特大ぬいぐるみ」、コンテナの積み下ろし遊びやトミカの搭載が楽しめる「ファミリーマートコンテナ＆トミカ搭載貨車セット」、ファミリーマートカラーの「まがレール」などをそろえる。

そのほかの景品としては、フェイスタオル、ミニバスケット2個組、レジャーシート、ミニシール容器2個組、ハンドタオルもラインアップ。





フェイスタオル

ミニバスケット2個組

レジャーシート





ミニシール容器2個組









ハンドタオル

また、最後のくじを引いた人がもらえるラスト賞には、「クロスライナーファミリーマート号(クリア仕様)」を用意。透明ボディを採用した特別デザインとなっている。

あわせて、くじと一緒に楽しめる関連商品も展開する。7月24日からは「トミカ・プラレールブロック」を全国約400～450店舗で順次発売。7月20日午後からは、ミニ車両とレールのセット「つなごうプラレール15」、水でっぽう玩具「プラレールおふろで水あそびっこ」も販売する。

さらに、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、7月24日10時から10月31日23時59分まで、「プラレール」オリジナルプリントを期間限定で販売。ファミマ限定デザインのクロスライナーを使ったシール、カレンダー、ぬりえ、ペーパークラフトを用意する。

このほか、ファミリーマート公式Xアカウントを対象にしたフォロー＆リポストキャンペーンも7月25日10時から7月31日23時59分まで実施。抽選で100人に「ワクワクつながる！プラレールベストセレクションセット」をプレゼントする。