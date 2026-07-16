ファン待望の映画『人魚の島のひみつ』が公開目前。ちいかわ界隈では新作アイテムの話題が相次ぎ、盛り上がりは最高潮に。そんな熱気の中、映画公開に合わせるように新たなカプセルトイが登場し、話題となっています。

📣7月カプセルトイ新情報!

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#ちいかわ おかおマルチリングが登場✨

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使い方いろいろ💡

持ち物にたくさんつけられる、

やわらかい布製ゴムリングつき🌟

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全5種 1回500円

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💕詳細💕

https://parade-inc.net/products/c260704

(@parade_capsuleより引用)

こちらが、ちいかわの新作カプセルトイ「ちいかわ おかおマルチリング」です。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「古本屋」のかわいいお顔のマスコット(約H43mm)に布製のゴムリングが付いていて、傘やカバン、ベルトなどに付けて楽しむのはもちろんのこと、指にはめたり、髪につけてヘアゴムのように使うこともできちゃうんです。

価格は500円。SNSでは、「なにこれちょーかわいい!! 推しキャラみんな居るし見つけたら絶対やる」「でっっか!!!存在感ある笑」「なるほど…おかおバッジの新たなる使い方」「またまた可愛いのきた」「見つけたらやらなくちゃ!」と話題に。

こんなに可愛いアイテムで推しキャラをアピールできるとか、最高じゃないですか!! せっかくなので、映画を観に行くときに付けていけたらいいですね。