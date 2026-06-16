個性豊かなサンリオキャラクターズの中から、うさぎキャラだけを集めた新ユニットが誕生。世代を超えて愛されてきた4人のうさぎキャラが、“4つのしっぽと一緒にいっぽ”をコンセプトに集結です!

マロンクリーム･ウサハナ･ウィッシュミーメル･ぼんぼんりぼんが新ユニット「チアリステイルズ」を結成!

みんなの“いっぽ”を応援するよ☆

公式Xの開設や #サンリオフェス2026 でのお披露目、グッズの販売など、これからの活動に注目してね♡

▼詳しくはコチラ

https://sanrio.lnky.jp/l3O6LG3

(@sanrio_newsより引用)

マロンクリーム･ウサハナ･ウィッシュミーメル･ぼんぼんりぼんで結成された新ユニットの名は「チアリステイルズ」。パステルカラーの優しい色合いで、見ているだけで癒されますね。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、“〜する人”を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねているのだそう。

それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしさに迷ったり、日々の中でモヤモヤを抱えていたりする人に寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む“いっぽ”を応援してくれるユニットとなのだとか。

新ユニットの誕生に、SNSでは「なんか!!!!キターーーーーーーーーー!!!!」「えぇぇぇーーーー!!!???めちゃめちゃ嬉しいんですけどーーーー」「テーマソング、歌えるようにならないかな…??」「嬉し過ぎて泣いちゃう…可愛い」などなど、驚きと歓喜の声が。また、「まさかのマロンクリーム入ってて激アツ!」「これは夢なの…? ぼんぼんりぼんちゃん、大抜擢だ…おめでとう」「推しがビジネスユニット組んでる!!!」などなど、推しの選抜に喜ぶ声も多数寄せられています。

なお、ユニット結成に合わせて、公式Xアカウント(@cheeristails)を開設。また、6月10日発売の「いちご新聞7月号」にて結成発表ページが掲載されるほか、8月号、9月号…とその後も特集ページが登場。さらに、6月27日～28日開催の「サンリオフェス2026 in みなとみらい」では、展示やフォトスポット、ノベルティの配付に加え、オリジナルテーマソングを披露するライブステージも展開されるとか。これは楽しみですね。

ファン待望の新ユニット「チアリステイルズ」、推したい方は公式Xをフォロー! これからの活躍に注目です!!