バンダイから10月、サンリオキャラクターズの食玩が発売されることになりました。牛乳瓶のフタをイメージしたチャームが、とっても可愛いんです!

＼🤍10月に発売決定!🤍/

ミルクキャップシアーチャーム&チョコボーロ発売決定⭐️

牛乳びんのフタをイメージしたデザインのシアーチャームに牛乳瓶チャームがついてるよ💕

お菓子はミルク味のチョコがけボーロ🍼

お楽しみに❤️

https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117930522000.html

(@candytoy_cより引用)

こちらが、10月に登場する食玩「ミルクキャップシアーチャーム&チョコボーロ」のチャームです。牛乳びんのフタのようなレトロかわいいデザインのシアーと、牛乳びん型マスコットが一緒になっていて、めちゃくちゃ可愛くないですか?

ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「リトルツインスターズ(キキ・ララ)」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「おさるのもんきち」の全12種。キャラクターのカラーに合わせたフレーバーが最高で、コンプしたくなっちゃう可愛さです。

SNSで紹介されると、「キキララが…おる…!!」「ぽむがフルーツ牛乳なのうれしい」「ばつ丸コーヒー牛乳でかわいい!」「これはもんきちがめっちゃ欲しい」「タキシードサムとおさるのもんきちがいるの嬉しいし まずデザインが可愛すぎて」「全部欲しくなる可愛さ……」と歓喜の声が。発売日はまだまだ先なのですが、待ちきれませんね。

チョコがけボーロ(18g)が付いて、価格は385円。10月になったら、お菓子売り場で探してみてくださいね。

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