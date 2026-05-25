バンダイから10月、サンリオキャラクターズの食玩が発売されることになりました。牛乳瓶のフタをイメージしたチャームが、とっても可愛いんです!
＼🤍10月に発売決定!🤍/
ミルクキャップシアーチャーム&チョコボーロ発売決定⭐️
牛乳びんのフタをイメージしたデザインのシアーチャームに牛乳瓶チャームがついてるよ💕
お菓子はミルク味のチョコがけボーロ🍼
お楽しみに❤️
https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117930522000.html
(@candytoy_cより引用)
こちらが、10月に登場する食玩「ミルクキャップシアーチャーム&チョコボーロ」のチャームです。牛乳びんのフタのようなレトロかわいいデザインのシアーと、牛乳びん型マスコットが一緒になっていて、めちゃくちゃ可愛くないですか?
ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「リトルツインスターズ(キキ・ララ)」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「おさるのもんきち」の全12種。キャラクターのカラーに合わせたフレーバーが最高で、コンプしたくなっちゃう可愛さです。
SNSで紹介されると、「キキララが…おる…!!」「ぽむがフルーツ牛乳なのうれしい」「ばつ丸コーヒー牛乳でかわいい!」「これはもんきちがめっちゃ欲しい」「タキシードサムとおさるのもんきちがいるの嬉しいし まずデザインが可愛すぎて」「全部欲しくなる可愛さ……」と歓喜の声が。発売日はまだまだ先なのですが、待ちきれませんね。
チョコがけボーロ(18g)が付いて、価格は385円。10月になったら、お菓子売り場で探してみてくださいね。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671102
＼🤍10月に発売決定！🤍／— バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) May 20, 2026
ミルクキャップシアーチャーム&チョコボーロ発売決定⭐️
牛乳びんのフタをイメージしたデザインのシアーチャームに牛乳瓶チャームがついてるよ💕
お菓子はミルク味のチョコがけボーロ🍼
お楽しみに❤️https://t.co/4wMmDcceSk#サンリオキャラクターズ#サンリオ… pic.twitter.com/9juwzawZhq