リーメントより9月28日、マイメロディ&クロミのステッキ型フィギュアが登場。魔法少女のようなかわいらしいデザインが、SNSで話題となっています。

★画像初公開★

【マイメロディ&クロミ Magic Wand Collection】

持って飾って楽しめるステッキ型フィギュア

9月28日発売予定。全6種。1650円(税抜価格1500円)。

(@rement_officialより引用)

「マイメロディ&クロミ Magic Wand Collection」

こちらが、ステッキ型のフィギュア「マイメロディ&クロミ Magic Wand Collection」です。魔法少女のように可愛らしかったり、ちょっとダークな要素もあったりして、どれもとっても素敵です。

長さは約125㎜～135㎜で、ラインアップは、マイメロディの「ラブリーマジック」「エンジェリックハート」「ナイトメア」、クロミの「チャーミングマジック」「リトルデビルハート」「ドリームライト」の全6種。どれが出るかは開けてからのお楽しみです!

「マイメロディ&クロミ Magic Wand Collection」

ガム1個とセットになっていて、価格は1,650円。SNSで紹介されると、「なにこれえええええ!!!!!可愛い!!!!」「これやばい ありとあらゆる好きが詰まってる」「めろちゃんすべてほしいです」「クロミたんコンプしたい」「ぜんぶかわいくて神」「女児心くすぐる～」と話題に。コンプを狙ってもいいですし、月やハートなど対のデザインとなっているので、ペアを狙うのもよし。デザイン性もクオリティも高くて、お値段以上の満足感をゲットできること間違いありません!

発売日は9月28日。気になる方は、チェックしてみてくださいね。