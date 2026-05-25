タカラトミーのドリームトミカ「TOMICA TUNES」に、サンリオキャラクターズの新作が登場。今回は、初夏にぴったりな爽やかチョコミントカラーなんです!

トミカをキュンキュン!チューンアップ!

5/30(土)「TOMICA TUNES」とサンリオキャラクターズのコラボ第2弾が登場☆

しょんぼりした表情と、チョコミントデザインがかわいいね♡

何が出るかは開けてからのお楽しみ♪

ぜひチェックしてね★

https://sanrio.lnky.jp/qbTwjf6

(@sanrio_newsより引用)

「ドリームトミカ TOMICA TUNES SANRIO CHARACTERS Vol.2」

こちらが、コラボ第2弾「ドリームトミカ TOMICA TUNES SANRIO CHARACTERS Vol.2」です。チョコミントカラーのトミカに、なぜかうるうるしょんぼりお顔のサンリオキャラクターズたちが乗車。どれも可愛すぎませんか!?

ラインアップは、「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「ハローキティ」「ポムポムプリン」の全6種。SNSでは、「何これ何これめっちゃ可愛いんだけど」「チョコミントカラーが可愛い!」「チョコミント号に乗ってるポチャッコいいなぁ笑」「チョコミントにしょんぼり顔のシナモンくんとか可愛さの塊の爆弾じゃんか!!」と話題に。

1箱1,320円、6箱入りのアソートBOXは7,920円となっているのですが、いずれも、どの子をお迎えできるのかは開けてみないと分からないランダムとなっています。発売日は5月30日。気になる方は、チェックしてみてくださいね。