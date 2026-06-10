6月に発売されるサンリオ関連のカプセルトイ商品をまとめて紹介します。今月は話題となった「なりきりお惣菜マスコット」や、夏に向けた「日焼けキティ」アイテムなど、注目商品が多数ラインアップ。お気に入りの商品をチェックしてみてください。

※記事掲載時点での情報となります。発売時期や内容は変更になる可能性があります。

サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン

こんがり日焼けして、水着姿でおやすみ中のサンリオキャラクターズのカプセルチェーン。全5種。

発売時期：6月11日

価格：690円

発売元：イオンファンタジー

サンリオキャラクターズアロハスイングコレクション

夏らしいバカンス気分な小物を着け、こんがり日焼けver.のサンリオキャラたちがスイングコレクションに登場。全5種。

発売時期：6月4週目

価格：300円

発売元：バンダイ

サンリオキャラクターズキーリングハンガー

今流行りのカスタムにぴったりなキーリングハンガーが新登場。全8種。

発売時期：6月4週目

価格：300円

発売元：バンダイ

サンリオキャラクターズミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.

90φビッグカプセルのサンリオキャラクターズミニ貯金箱 第2弾が登場。全3種。

発売時期：6月4週目

価格：500円

発売元：バンダイ

サンリオキャラクターズなりきりお惣菜マスコット

透明パックに入ったミニチュアマスコットが新登場。付属のシールを自分で貼って、好きにデコることもできる。全5種。

発売時期：6月4週目

価格：300円

発売元：バンダイ

Hello Kitty フィンガーパペット

価格：500円

発売元：夢屋

サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム～ラテクマバージョン～

ボールチェーン付きでバッグのアクセサリーにもなるフィンガーパペット。全4種。

価格：500円

発売元：夢屋

サンリオ クロミぬいぐるみポーチ2

人気のクロミポーチ第2弾が登場。全4種。

価格：500円

発売元：夢屋

サンリオ ハンギョドンぬいぐるみチャーム

ポーチやバッグにつけられるぬいぐるみチャームシリーズ第4弾。全4種。

価格：400円

発売元：夢屋

サンリオ ウサハナぬいぐるみキーホルダー2

価格：500円

発売元：夢屋

サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3

人気のウサハナぬいぐるみキーホルダー第2弾はコーデュロイ風に。全4種。

価格：500円

発売元：夢屋

ポムポムプリン リンリン鈴ぬいぐるみ

おちゃめなポーズがカワイイポムポムプリンのリンリン鈴ぬいぐるみが登場。全4種。

価格：500円

発売元：ケーツーステーション

サンリオキャラクターズ手作りおやつチャーム＃アイシングクッキー＆パッケージ

まるでお菓子みたいな質感のアイシングクッキーフィギュアがミニチュアパッケージに。全6種。

価格：300円

発売元：バンダイ

シナモロール ふわふわ巾着

シナモロールのふわふわ巾着が、カプセルトイになって登場。全6種。

価格：400円

発売元：トーシン

備考：#C-pla限定商品

サンリオキャラクターズネオアニマル モーテルキー コレクション

アニマル柄とシックなカラーリングが相性抜群な大人かわいいモーテルキー。全5種。

価格：300円

発売元：アイピーフォー

コロコロクリリンミンナしゅ～ごう！ポーチコレクション

"クリリン"のファミリーがぎゅっと大集合したポーチコレクション。全6種。

価格：400円

発売元：アイピーフォー

ウサハナレトロデザイン バラエティーコレクション

カラフルポップでお花モチーフがたっぷりな、ウサハナらしさをぎゅっと詰め込んだデザインの縫製バラエティーコレクション。全6種。

価格：400円

発売元：アイピーフォー

サンリオキャラクターズキラキラ！クッションリボンチャーム

メタリックなリボンとアクリルチャームの組み合わせが可愛い🎀チャーム。全5種。

価格：400円

発売元：アイピーフォー

ハローキティ ぴょこのるマスコット(#C-pla限定)

「ぴょこのる」シリーズから、ハローキティが登場。全5種。

価格：400円

発売元：トーシン

おねがいアイプリ×サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダー

『ひみつのアイプリ』とサンリオキャラクターズがコラボレーション。ガチャ書き起こしのデフォルメイラスト。全8種。

価格：300円

発売元：タカラトミーアーツ

ぼんぼんりぼん ラブリーアソートコレクション

「ぼんぼんりぼん」のポーチやバッグのコレクションが登場。全5種。

価格：500円

発売元：ケイカンパニー

サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド

水色や白を基調とした可愛いヘアバンド。全5種。

価格：500円

発売元：ケイカンパニー

サンリオキャラクターズ ミニキッズサンダル2

立体のお花が付いたキッズサンダルを、ミニチュア化したアイテム。全5種。

価格：400円

発売元：ベネリック

サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり

ハンドルを回すと実際に回るギミック付きのミニえんぴつけずり。全5種。

価格：400円

発売元：ベネリック

ハローキティ 平成レトロギャルソックスmini キーホルダー

ソックスの中からギャルキティが顔を出したコレクション。全5種。

価格：400円

発売元：ベネリック

サンリオキャラクターズカタカタお知らせルームプレート風チャーム

キャラたちがカタカタ動くルームプレートが登場。全8種。

価格：400円

発売元：ベネリック

6月の注目アイテムは?

6月発売のサンリオ関連カプセルトイは、ぬいぐるみチャームやポーチ、キーホルダー、ミニ雑貨までバリエーション豊富。「なりきりお惣菜マスコット」や「日焼けすやすやカプセルキーチェーン」など、発売前から話題になっているアイテムも多いので、ゲットしたい方は早めにお店をチェックしてみてくださいね。