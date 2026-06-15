「なんで無視すんの!?」お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、愛娘との“大ゲンカ”エピソードを明かした――。

堀内健

「なんで帰って来て、そんなこと言われなきゃいけないんだよ!」

高校生と小学生の娘を持つ父親でもある堀内。4日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、小学5年生の次女の話題になり、「この間もちょっと怒った」と告白。「無視するから。それで、“なんで無視すんの!?”って」と難しい年ごろに戸惑っているようで、「“YouTube観てるから、向こうの部屋行ってて!”って。なんで帰って来て、そんなこと言われなきゃいけないんだよ! と思って」とその日の出来事を振り返った。

次女に対し、堀内は、「なんでそういうこと言うの? 人が嫌がることを言わないほうがいいよ」と諭したが、「ずっと無視してる。だから、“じゃあ出てくよ!”って。普段、そんなに怒られないから、子供も泣きそうな顔になって。自分の部屋にバーンって閉じこもった」と回想。「なんでこっちが怒ってるのに、向こうが怒るんだよ」と思わずイライラしてしまい、「お菓子ばっか食うから、お菓子を全部捨てちゃった。普段はそんなことしないのに……。それで出てった」と“修羅場”を明かした。

しばらくして家に戻った堀内だったが、「タバコを全部捨てられてた」と反撃にあったことを打ち明け、村上は、「たいしたもんですね(笑)」と思わず感嘆。堀内は、「ちょっと感動して。やるな～! と思った。ビックリしたよ。“仲直りしよう”って、俺は土下座したよね」と笑いながら、「それが何年かに1回の出来事で。あとはもう教育っていうものはしないね。女の子っていうのもあるから」「まだかわいくて仕方ないよ」と娘について愛おしそうに話していた。