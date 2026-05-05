「何の連絡もないんですけども……」お笑いタレントの明石家さんまが、休養を発表したバナナマン・日村勇紀に言及した――。

明石家さんま

「休めるときは、休んだほうがええ」「ホンマに正解」

体調不良により、しばらくの休養を発表した日村。2日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、「最近は、芸能人もみんなちょこちょこ休んだり」と語ったさんまは、「日村なんかも、休むって。いつまで休むのか、まだわからないってことやから」と心配そうに吐露。続けて、「日村なんか、よく知ってるんですけどね。どういう……。何の連絡もないんですけども」と打ち明け、「声なのか、体調悪くして疲労が溜まってどうのこうのなのか、わからへんねんけど」とつぶやいた。

また、「休めるときは、休んだほうがええっていう。ホンマに正解やねんけど」と話したさんまは、「俺が休めるときに休んでなかったから。こんなことになってしもうたんですけど……」と申し訳なさもある様子。仕事を休まないだけでなく、病院に行かないことでも知られるさんまだが、「病院に行くのが怖いのと、あの匂いが嫌なのと。拒絶反応がすごいんで。俺の場合、なんか自分まで落ち込んでしまう」「病院に行くと、弱気が入ってきそうになって。もう本当に怖いんですよ」とその理由を告白していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。