「あ、終わった」「もう辞めるしかない」お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基と岩尾望が、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ』で“挫折”した経験を明かした――。

松本人志の“55点”にショック「あ、終わった」

コンビ結成翌年の「第21回ABCお笑い新人グランプリ」で最優秀新人賞を受賞し、「第3回M-1グランプリ」でチャンピオンになるなど、数々の賞を総なめにしていたフットボールアワー。3日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、初出場した『第1回M-1グランプリ』の話題になると、後藤は、「ボロ負けです。何あれ? 点数」と吐露。第1回では、ダウンタウン・松本人志に55点、島田紳助氏に66点を付けられ、「殺伐としてた。もう誰も笑う準備もないし、にらみつけてるし。審査員がにらんでんねんから(笑)」と当時の雰囲気を振り返った。

ダウンタウンに憧れていた2人は、点数の低さに大ショック。岩尾が、「評価してほしかった松本さん、紳助さんの2人が極端に低かったんで。“あ、終わった”ぐらいの感じ」と語ると、後藤も、「ホンマに俺、“辞めよう”と思いました。マジで」と告白。「“もう辞めるしかない”と。この人らがノーって出したら、もうダメってことやから」とつぶやくと、佐久間宣行氏も、「お笑いの指標が、あの2人ぐらいしかない時代ですもんね」と回想。ショックを引きずりながら帰阪するも、後藤は、「アカンわと思っても、仕事が入ってる。吉本のええとこでもあるけど、劇場の出番が入ってますから」と芸人を続けた理由を語った。

その後、「ネタの作り方をガラッと変えた」というフットボールアワー。第2回では、島田氏に「お前ら去年おった? 嘘やろ? こんなようなるのか」と称賛され、第3回では、松本も「おもろい」と絶賛し、岩尾は、「松本さんが、若手に“おもろい”なんて言う時代やなかった」と感激しきり。また、第2回では、松本が85点、島田氏が89点を付け、惜しくも2位という結果で終わったが、岩尾は、「ホンマにどん底まで落とされて。あの酷評された2人にええ点数つけてもらった。優勝のときより、一番うれしかった」と打ち明け、後藤も、「優勝よりうれしかったです。まだ続けてええんやって」としみじみ話していた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。