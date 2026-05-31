「みんな観た?」「めちゃくちゃ面白い」「あれはすごい…」佐久間宣行氏が大絶賛した“300万再生超えのYouTube映像”

「真ん中を割って勝つ勝ち方だったから」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、競馬の第87回オークスについて語った――。

  • 佐久間宣行氏

    佐久間宣行氏

「泣いてる声とか、全部声だけ入ってる」「すごいカッコよかった」

27日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「みんな観た? オークスで、今村騎手がはじめて勝ったじゃないですか。あれジョッキーカメラがあんのよ」と切り出した佐久間氏。24日に、東京競馬場で行われた第87回オークスでは、今村聖奈騎手がジュウリョクピエロで女性ジョッキー初のG1制覇。JRAがYouTubeで公開した今村騎手の“ジョッキーカメラ”の映像も、300万回再生超えを記録するなど、大きな話題になっている。

レースでは、後方を走っていたジュウリョクピエロが、最後の直線で馬群を割って追い込みフィニッシュ。佐久間氏は、「ジュウリョクピエロが馬群をぶち抜いて、真ん中を割って勝つ勝ち方だったから。それがめちゃくちゃ面白い映像なの。あれはすごかった」とジョッキーカメラに大興奮。「レース中に他の馬が入ってこようとしたとき、今村騎手が“います!”って言ってんのよ。レース中の声とか聞こえるわけ」と話し、「22歳だよ? 最年少の女子が譲らなかった」と感心しながら語った。

また、ジョッキーカメラには、フィニッシュ後の様子も収められており、「(今村騎手が)馬に話しかけてんの。“あんたのおかげだよ～”とか、“はじめてジョッキーになれました!”とか言ってて。泣いてる声とか、全部声だけ入ってるの」と説明。近年導入されたばかりのジョッキーカメラだが、「すごいカッコよかった。(2着の)ルメールさんが一番最初に近寄って、“おめでとう!”って言うんだよ。自分が抜かれたのに。あれはよかったですね」と、臨場感あふれる内容に感動しきりだった。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

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