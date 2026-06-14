「やっぱり一番、うわぁ～! と思った」お笑いタレントの明石家さんまが、“憧れの人”との共演秘話を語った――。

明石家さんま

「断ります」から一転して「出るわ!

6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、“憧れの人”の話題に。さんまは、『M-1グランプリ2025』王者・たくろうについて、「(きむらバンドは)俺のことが好きで、木村拓哉が好きで。相方(赤木裕)は、イチローが好きで。それで、木村拓哉の“たく”とイチローの“ろう”を取って、たくろうっていうコンビ名なんです」と説明。一方で、「さんまはどこ行った? さんまが入ってない(笑)」と猛ツッコミ。「“恐れ多くて……”ってわけのわからんこと言ってましたけど。本当は、“さんたくろう”になったんじゃないの?」と指摘しつつ、「要するに、憧れの人で言うてくれてます」とうれしそうだった。

また、“憧れの人”との共演について、さんまは、「俺なんかは、堺正章さんと共演したときが、やっぱり一番、うわぁ～! と思った」と回想。堺とは、1980年のTBS系ドラマ『天皇の料理番』で共演しており、「ものすごいとんでもないスケジュールの中で、ドラマが入って。“いや、断ります”って言うたら、“堺正章さんが主役なんですけど”って。“それなら出るわ! ”言うて」と喜んでオファーを快諾したという。撮影中は、「ほとんど寝てない」ほどの多忙スケジュールだったが、「憧れの人とやって。それがずっと、いろんなご縁で会わせていただいてるからな」と、堺との出会いをしみじみ振り返っていた。