「なんで泣いてるのかわかんない」お笑いコンビ・フットボールアワーの岩尾望が、“号泣エピソード”を明かした――。

岩尾望

「ノリのいい曲で、気づいたら涙が流れてる」

3日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に、ゲスト出演した岩尾。以前から、ハロー! プロジェクトの熱狂的なファンであることを公言しているが、「普通にチケットを買って観に行ったり。こないだも、Juice=Juiceを観に行ったりして。だからもう、ずっと見てる」と告白。また、「誰々の卒業コンサートとか、泣いてまうみたいな。昔からあった」と前置きしながら、「最近は、普通にライブ観てて、泣かすような曲でもないノリのいい曲で、気づいたら涙が流れてる。泣いてるんです」と打ち明けた。

「なんで泣いてるのかわかんない。でも、ホンマめちゃめちゃ感動してるというか……」と首をかしげる岩尾に、相方の後藤輝基と佐久間宣行氏は、思わず大笑い。「普通にいつも聴いてる曲を、ライブで聴けたっていうことで泣いて。でも、それはなんで泣いてるのか、自分でもわからない」と続けた岩尾は、「号泣のときもあります。ワンワン泣いてるときもあります。もうボロボロ泣いて……」と吐露。ハロー! プロジェクトのライブを観ると必ず泣いてしまうという岩尾に、後藤は、「すごいね。はぁ～、泣くことなかなかないなぁ～」と感嘆していた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。