サーティワンでは、好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に、プラス100円(1コにつき)でアイスクリームが最大10コまで増やせる「よくばりフェスキャンペーン」を、5月28日～6月21日の木金土日曜日限定で開催する。

同キャンペーンでは、好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」(570円)に、1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加できる。

よくばりフェス 2026年の日程は?

今年は5月28日～6月21日の期間、毎週木・金・土・日曜日の12時から実施される。

第1週は5月28日～31日、第2週は6月4日～6月7日、第3週は6月11日～14日、最終週は6月18日～21日までとなる。月曜～水曜は実施されない。

なお、ポップ7～10は、1店舗1日100コ限定、一人につき1日いずれか一つまでの提供となる。

よくばりフェスの価格は?

商品の価格は以下の通り。

トリプルポップ：570円

ポップ4：670円

ポップ5：770円

ポップ6：870円

ポップ7：970円

ポップ8：1,070円

ポップ9：1,170円

ポップ10：1,270円

モバイルオーダーで予約可能、予約開始日は?

モバイルオーダーでの予約も可能。5月21日11時～5月27日11時59分までの予約で、5月28日～5月31日のお渡し、5月27日12時～6月20日20時までの予約で、5月28日～6月21日のお渡しとなる。

モバイルオーダーでは、5月27日12時以降は、翌日の12時から14日後までのお渡し分を予約できるとのこと。

なお、ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがないとのこと。