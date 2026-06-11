セブン‐イレブン・ジャパンは6月10日より、ブリトーシリーズの新商品2品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

「ブリトー ウインナー2本入り スモーキーBBQソース」、「ブリトー タコスミートサルサチーズ」(いずれも311.04円)

アメリカ風&メキシコ風のブリトーが新登場

今回発売したのは、「ブリトー ウインナー2本入り スモーキーBBQソース」と「ブリトー タコスミートサルサチーズ」(いずれも311.04円)の2品。ガッツリお腹を満たしたいとき、スパイシーさが欲しいときなど、その日の気分に合わせて、異なる2つの味わいが楽しめる。

「ブリトー ウインナー2本入り スモーキーBBQソース」(311.04円)

ブリトー ウインナー2本入り スモーキーBBQソースは、オールポークのジューシーなウインナーを贅沢に2本包んだ商品。ひと口目からしっかりとした食べ応えを楽しめる。アメリカのBBQソースをイメージしたスモーキーで深みのある特製ソースを使用し、ジューシーなウインナーの旨みを引き立てた。

ブリトー タコスミートサルサチーズは、メキシコ料理を参考にしたスパイスと甘みが特長の商品。ピリッとした辛みをトマトの甘みがまろやかに包み込み、刺激的でありながらも後味はさわやか。蒸し暑い時期でも食欲をそそる味わいに仕上げた。レンジで温めることで、スパイシーなタコスミートの味わいにとろ～り濃厚なチーズが絡み合う。

ブリトー商品30円引きセールを開催

新商品発売に合わせ、6月11日～6月17日まで、ブリトー全品を対象とした「ブリトー30円引きセール」を開催している。3種類のチーズにハムを組み合わせた「ブリトー ハム&チーズ」(267.84円)や、モッツァレラチーズとゴーダチーズを2倍超使用した「ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ」(421.20円)も対象となる。