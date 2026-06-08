B-R サーティワン アイスクリームは6月17日、"アメリカンカラフルTOY"をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージしたアイスクリームケーキ「トイ・ストーリー パレット8」(4,800円)を発売する。

「トイ・ストーリー パレット8」は、8つに分かれたピースそれぞれに人気キャラクターをイメージしたデザインを施し、各キャラのキメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートをのせた商品。大きさは、直径約18.5cm×高さ約5cmの6号となっている。

さらに、キャラクターのピックや、たくさんのキャラクターが描かれた台紙、フイルムなども使用。

また、使用フレーバーは、ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ＋チョコレートチップ(ホワイトスポンジ)、キャラメルリボン＋チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)、ポッピングシャワー＋メロンオーレ(ホワイトスポンジ)、ラブポーションサーティワン＋チョコレート(チョコレートスポンジ)、ダークチョコビッツ入りチョコレート＋ミルクチョコレート(チョコレートスポンジ)、キャラメルリボン入り抹茶×ホワイトチョコレート＋チョコレートチップ(チョコレートスポンジ)、ストロベリーチーズケーキ＋ストロベリー(ホワイトスポンジ)、ポッピングシャワー＋バニラ(ホワイトスポンジ)の計14種類となっている。

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