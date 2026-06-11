JR東日本クロスステーション リテールカンパニーは6月16日～7月6日の期間、初となる「背徳フェア」を一部店舗を除く「NewDays」「NewDays KIOSK」で開催する。

背徳フェア

「背徳フェア」では、NewDaysでは背徳食材を掛け合わせた「禁断のコンボ」をテーマに、高カロリー、高脂質、ニンニクや背脂をたっぷり使った背徳グルメ全9商品を販売する。

「スゴおに 背脂ニンニクラーメン風おにぎり」(420円)は、豚骨ラーメン風に炊いたご飯に、ピリ辛の天かすを混ぜ込み、厚みのある焼豚スライス3枚、豚骨スープで炒めた麺、キャベツ、もやしをトッピングしたラーメンおにぎり。仕上げに背脂とニンニクを合わせ、ガツンとニンニクの風味を感じられる。

「スゴおに 魅惑のチーズ＆タルタルソース! アジフライおにぎり」(420円)は、ダイスチーズ入りのケチャップライスにたっぷりのタルタルソースとスライスチーズ、アジフライをトッピングしたおにぎり。2種類のチーズと濃厚なタルタルソースで背徳感を楽しめる商品となっている。

首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手、新潟駅で販売する。

「背徳! ガーリックカルボ飯」(650円)は、ガーリックペッパーライスに、たっぷりのカルボナーラソースをかけ、ベーコンとチーズソースをトッピングした、背徳感のあるお弁当。

首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売する。

「蕎麦屋のまんぷく丼」(698円)は、そばつゆと天かす入りご飯に、自家製かき揚げ、コロッケ、豚の生姜焼き等、蕎麦屋をイメージして盛り込んだまんぷく丼。

首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売する。

「濃厚チーズとベーコンの冷製カルボナーラパスタ」(645円)は、冷製カルボナーラパスタに、ベーコンと、濃厚なダブルチーズをトッピングした背徳感のあるパスタ。

「ガーリックバターマヨソースで食べる! 半熟煮たまご」(320円)は、煮たまごにガーリックバターマヨソースをかけた一品。おつまみにもおかずのチョイ足しにもぴったりな商品となっている。

「スパイシーポークステーキサンド」(450円)は、スパイシーな味付けのポークステーキにブラックペッパーとガーリックが効いたマッシュポテトをはさんだ商品。

「肉×肉×肉! 背徳マッシュチーズサンド」(450円)は、パストラミポーク、グリルチキン、ベーコンの3種類を使用し、マッシュポテトとチェダーチーズを合わせた背徳感のあるサンド。

「チーズマカロニ＆タコスミートの胚芽入りロール」(450円)は、7種スパイスのスパイシーなタコスミートにペッパーが効いたパストラミポークとチーズのコクが味わえるチーズマカロニを合わせた商品。3種の味わいが楽しめる。

首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売する。

なお、期間中、NewDaysアプリでは2つのキャンペーンを実施する。

6月30日までの第1弾では、NewDaysアプリに登録したSuica・PASMOで、「背徳フェア」対象商品を購入すると、アプリのスタンプが1商品につき1個貯まる。スタンプを2個貯めると、「NOPEギルティ炭酸 600ml」1本と引き換えられるアプリクーポンをもらうことができる。

なお、スタンプ付与期間は6月16日～29日、クーポン発行期限は6月30日となる。また、クーポンは発行から7日間有効。

第2弾は、NewDaysアプリに会員登録した人全員に、「背徳クーポン(はいとクーポン)」として、「背徳フェア」対象商品に利用できる50円引きアプリクーポンをプレゼント。クーポン利用可能期間は、6月30日～7月6日となる。