セブン - イレブン・ジャパンは、6月の毎週土曜日、セブン - イレブンアプリ会員を対象に、人気のお菓子を無料でもらえる「週末お菓子無料クーポン」を配信する。クーポンは配信週の土曜日と日曜日のみ利用可能で、6月6日からスタートするとのことだ。

週末お菓子無料クーポン

毎週土曜日に配信! 4週連続で対象商品が変わるお菓子無料クーポン

梅雨の到来により外出の機会が減り、ご家庭で過ごす時間が増える6月、週末のお買い物がより楽しく、心温まる時間をつくるきっかけになればとの想いから本キャンペーンが実施されるという。

クーポンは、毎週金曜日の23:59までにアプリ会員登録されている人へ、毎週土曜日の午前5時までに1枚配信される。週ごとに対象商品が変わり、ワクワク感が楽しめる仕様だ。

引換え対象となるお菓子は、世代を超えて愛されるラインアップが揃っている。紹介されている商品は以下の通り、週替わりで全国の店舗にて展開される。

◆6月6日配信「おやつカルパス ジューシーフランク味1個」

利用期間:6月6日～7日



おやつカルパス ジューシーフランク味1個

◆6月13日配信「そのまんまグレープ フーセンガム1個」

利用期間:6月13日～14日 2日間



そのまんまグレープ フーセンガム1個

◆6月20日配信「ブラックサンダー1個」

利用期間:6月20日～21日 2日間



ブラックサンダー1個

◆6月27日配信「チロルチョコ ミルク1個」

利用期間:6月27日～28日 2日間



チロルチョコ ミルク1個

いずれの商品も他の味の商品は対象外となるという。また、店舗によって価格が異なる場合があるほか、予定数が終了または諸般の事情により店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあるとのことだ。