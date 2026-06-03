井村屋は6月26日から、「あずきバー」を無料で配布するサンプリングイベント「あずきバー祭り2026」を全国4都市(東京、名古屋、大阪、福岡天神)で開催する。

あずきバー祭り2026

全国4都市で約15,500本を無料配布

同イベントは、2007年に井村屋グループが制定した7月1日の「井村屋あずきバーの日」を記念して開催される。今年は東京、名古屋、大阪に加え、新たに福岡天神での開催も予定している。会場では合計約15,500本のあずきバーを無料配布する。

東京は「コレド室町テラス」1F大屋根広場で実施する。配布予定数は2日間合計5,500本。6月26日は11:30～、15:00～の2回、6月27日は10:00～、13:00～、15:30～の3回配布する。

名古屋では「ららぽーと名古屋みなとアクルス」1F屋外イベントスペース デカゴンで実施する。配布予定数は4,000本。6月27日10:30～、13:00～、15:30～の3回配布する。

大阪では「ヨドバシカメラ梅田」1F南東入り口前で実施する。配布予定数は4,000本。6月27日の10:00～、13:00～、15:30～の3回配布する。

福岡天神では「ONE FUKUOKA BLDG.」 北西側広場で実施する。配布予定数は2,000本。6月27日10:00～、12:30～、15:00～の3回配布する。

なお、配布スケジュールの時刻は混雑状況により変更となる可能性がある。各回15分前より整列可能だが、混雑状況や安全管理上の理由により整列開始時間を変更する場合がある。サンプリングは1人1本1回まで。各回の配布本数には限りがあり、予定数量に達し次第終了となる。

あずきバー祭り2026

アズキキングに会えるグリーティングや限定シールも

各会場では、あずきバーと一緒に撮影しSNSでシェアできるフォトプロップスを用意するほか、来場者を対象にオリジナル限定シールも配布する。

また、東京会場と名古屋会場では井村屋のキャラクター「アズキキング」が登場し、記念撮影も楽しめる。

アズキキング

オリジナル限定シール

元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが参戦

あずきバーが小さい頃から大好きという元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが、6月27日に名古屋会場に登場する。トークショーを開催するほか、あずきバーを直接配布する。

元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが登場

コレド室町テラスに縁日が登場

東京会場(コレド室町テラス1F大屋根広場)では、6月26日～6月27日の2日間限定で、あずきバーの世界観を楽しめる「縁日イベント」を開催する。

会場では、あずきバーオリジナルデザインに装飾されたヨーヨーつり、的あての2種の屋台を出店する。いずれも無料で参加でき、「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨーやオリジナルハンドタオルなどの限定ノベルティ獲得に挑戦できる。また、あずきバーのパッケージデザインや、アズキキングをモチーフにした屋台、あずきバーカラーの装飾で、SNSでも映える雰囲気のレトロムードを演出する。