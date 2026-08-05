ファミリーマートは8月7日、TBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズンとのコラボレーション商品を全国のファミリーマートとECサイト「ファミマオンライン」で発売する。

「VIVANT」の世界観をイメージしたコンビニエンスウエア

同ドラマの世界観をイメージしたコンビニエンスウェアが登場する。「ラインソックス」(600円)と「今治タオルハンカチ」(800円)を「砂漠と青空」にデザイン。どこまでも続く砂漠と青空を歩く主人公 乃木の姿をイメージしている。乃木のスーツと、彼が別班の一員であることを赤の差し色で表現した。

同商品はファミマオンラインでも販売する。予約期間は8月7日10:00～8月24日23:59、受取期間は9月3日10:00～9月16日。

物語のカギを握るアイテム「別班饅頭」

物語のカギを握るアイテム「別班饅頭」(142円)は、おなじみのピンク色のこしあん饅頭に「別班」の焼き印をほどこした。北海道、東北地方の一部、沖縄県を除く全国で発売する。

その他の「VIVANT」関連商品

ファミリーマートではこのほかにも、同ドラマの関連アイテムを取り扱っている。

8月1日には、VIVANTの「一番くじ」(790円)が登場(ファミリーマート限定商品ではない)。

一番くじ 日曜劇場「VIVANT」(790円)

8月4日からは、「別班饅頭風ひとくち饅頭」(216円)と「別班極秘グミ」(213円)を全国のファミリーマートで先行販売している。

別班饅頭風ひとくち饅頭は、別班饅頭をイメージしたひとくちサイズのお饅頭。もっちり生地にこしあんを包んで焼いた。

別班極秘グミは、「別」と「班」の2種類の文字をかたどったグミ。ドラマに親和性の深い「アゼルバイジャン」で、お茶のお供として楽しまれるカシス味。

「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩/野崎のケバブ」(各170円)も7月28日より全国で販売している(ファミリーマート限定商品ではない)。のり塩味は、主人公の出身地・島根県にちなみ、しじみ出汁を隠し味に使用した旨み豊かな味わい。野崎のケバブは、作品の世界観をイメージした異国情緒あふれるケバブ味。ビーフの旨みを引き立てるクミン・コリアンダー・ブラックペッパーなどのスパイスが織りなす、やみつき感のある味わいだという。