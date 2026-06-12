「後にも先にも、ファンクラブに入ったのは……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、元アイドルの生歌唱に大感激した――。

岡村隆史

「すごいの見れた」「早めにニッポン放送入っててよかった」

4日放送のニッポン放送『オールナイトニッポン MUSIC10』で、元おニャン子クラブ・渡辺満里奈が「真赤な自転車」をカラオケで熱唱。岡村は、4日深夜に放送された同局『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「ちょうどニッポン放送来てたから、生でブースの外で見学させてもらって」と告白。渡辺は歌い終わると、「新田恵利ちゃんの声じゃなくてごめんね(笑)」と笑っていたが、岡村は、「ちょっと嫌味は言われましたけど。まあ確かに、新田さんのファンではありました」と話した。

2人のはじめての会話は、『夕やけニャンニャン』だったと明かしているナインティナイン。岡村は、「おニャン子クラブがいなければ、『夕やけニャンニャン』がなければ、とんねるずさんがいなければ。本当に我々、ナインティナインというのは存在しなかったと言っても過言ではない」と熱弁し、「高校に受かったら、スタジオに観に行くんや! って、受験も頑張ったぐらいでしたし」と回想。「そんなテレビで見てた人が、目の前で歌ってるっていうのに、なんかちょっとわけのわからん感覚になって」と話すと、矢部も、「青春やな」とつぶやいた。

また、渡辺とのトークで、「最高でした。今鳥肌立ってる」「泣きそうになった。青春時代がバーッと蘇って……」と感動を伝えていた岡村。「我々が青春時代に、もうすごいアイドルで。後にも先にも、ファンクラブに入ったのは、おニャン子クラブしかいないんですけど。今日はすごいの見れたな～と思って。早めにニッポン放送入っててよかった」と改めてしみじみ。「おニャン子クラブがなかったら、AKB48も乃木坂46も、みんなないわけですよ」と話すと、矢部も、「モー娘。とかもな。つんく♂も世代的に影響されたって言ってたから」と感嘆していた。