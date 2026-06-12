「めんどくさいことがないほうがいいなと思って」お笑いタレントの有吉弘行が、子供に対する心配を明かした――。

有吉弘行

「生まれつき永久歯が1本ない」「どうしてもすき間が…」

7日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「私は歯並びが大変悪いんですよ」と告白した有吉。「生まれつき、永久歯が1本ないもんですから。どうしてもすき間が開いちゃって。前歯がすきっ歯になったり」と悩みを明かし、「あとは、虫歯の状態が悪かったりして、インプラントが2本入ってる」と吐露。「インプラントするのだって、相当かかったよ。1本、50～60万円したんじゃない?」と語りつつ、「俺なんて、必要に迫られて。虫歯が悪化したから変えてるけどさ。美容的な面で変える人もいるもんね。1,000万円とかかけて」と芸能人のインプラント事情を語った。

また、これまで歯並びを矯正することはなかった有吉だが、「結構、子供に遺伝しやすいんだって。男親の歯並びが遺伝しやすい」と心配。2人の子供を持つ父親として、「ちょっと責任感じて……。あれをやってやりたい、これをやってやりたいなんてことは、なかなかないんですけど。歯の矯正だけは、絶対にやってやろう」と決意。歯並びが悪いと、虫歯や歯周病のリスクが高まるため、「歯医者さんにもよく怒られてますんで、丁寧にやってる」と苦労を語り、「そういうめんどくさいことがないほうがいいなと思って」と親心をにじませていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。