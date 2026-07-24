「もう腰が限界です」タレントの伊集院光が、20日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜25:00～)に出演。腰の不調を理由に、フジテレビ系お昼の生バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)の出演を一時見合わせることを明かした。

伊集院光

『Qさま!!』もスタッフに相談「無理かもしれない」

番組冒頭、「先週もちょっと泣き言を言いましたけど、もう腰が限界です」と切り出し、「いくつかの腰に負担のかかる仕事を、申し訳ないが、出演見合わせをさせてもらいたいって流れになっていて」と現状を説明した。

そのひとつに挙げたのが、月曜レギュラーを務める『ぽかぽか』で、「2時間生放送なんで、ずっと立ってることになるんですよ」と理由を告白。「今月いっぱいで『ぽかぽか』を一旦……。まあ、“一旦休む”なんていう生意気な、芸能界は椅子取りゲームなので、そこは取られちゃうかもしれない」と複雑な胸中を述べた。

さらにテレビ朝日系クイズ番組『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』についても、螺旋階段を上り下りする企画が体への負担になっているとのこと。「螺旋階段の長いスペシャルとかは無理かもしれないです」とスタッフに相談したといい、「それでも、階段じゃない回の短いやつとかは、声をかけてくれるとは言ってたけども」と話した。

そのうえで、「『Qさま』と『ぽかぽか』は、もう腰は限界だっていうことで。“やめさせてもらう”って言い方以外になにかないかな……“ご退席させていただく”ということになったんだけど」と語り、苦渋の決断だったことをにじませていた。