「世間では“こじらせている”で片づけられてしまうけど……」俳優の田中みな実が、自身の秘密を赤裸々に告白した――。

田中みな実

誕生日サプライズに本音吐露「デザートの前にお手洗いに立って…」

6日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、クリス松村がゲスト出演。サプライズデートの話題になると、「急なことが苦手」という田中は、「サプライズで海外旅行とかに連れて行かれたら、本当に無理かもしれない」と苦笑い。TBSの高柳光希アナウンサーがサプライズ登場した前回放送に触れ、大ファンのクリスは大喜びしていたが、田中は「あの状況は嫌です。リップ塗り直したいもん。だって、写真撮るじゃん」と心の内を明かした。

また、誕生日のサプライズにおいても、「友達が自分のことを祝ってくれるんだろうな～みたいな日があるじゃない? そういう日は、デザートの前にお手洗いに立って、メイク直して戻って。“おめでとう”って言われたら、“ええ～! ヤダ～! ありがとう～”みたいな」とぶっちゃけ。包み隠さず告白する田中に、クリスが、「これ放送するんだよね? いいのかな? 今すべてを語っちゃってるから。自分がどういう人間か」と心配するも、「もうね、別に何を言われてもいいかな」とあっけらかんと返した。

「これを世間では、“こじらせている”っていう1ワードで片づけられてしまうこともあるんだけど……。私たちは私たちなりに、プライドを持って生きている」と主張し、「ちゃんと私たちなりの考えがあって、生きていて。その考えを尊重してもらえないような相手は別にいらない」とキッパリ語った田中。クリスが、田中と相性がいい交際相手について、「“勝手にやっていいよ”っていう相手はいると思う。“好きなようにやんなさい”って。年上がいいね」と助言すると、「そうね」と否定しなかった。