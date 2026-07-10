「うますぎて気づかなかった」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、映画『トイ・ストーリー5』のゲスト声優を大絶賛した――。

佐久間宣行氏

「最初気づかなかった」「うますぎて」

佐久間氏は、8日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「俺はすごい好きでした」と同作を称賛。日本語吹き替え版では、多数の著名人が声優を務めており、なかでもM!LK・佐野勇斗、乃木坂46・井上和、令和ロマン・松井ケムリについて、「めちゃくちゃうまいんだ。その3人が。ビックリした。最初気づかなかったもん」「ケムリは声で気づいたけど、井上さんと佐野さんは気づかなかったね。うますぎて」と絶賛した。

また、公開初日に鑑賞したという佐久間氏。「金曜の20時に観たのよ。それがすごいよくて」と語り、「現役の子供はいないんだけど、仕事終わりのスーツの」「『トイ・ストーリー』が大好きだった“元子供”たちが集まってる」と回想。30年前の1996年に1作目が公開された同作だが、「懐かしがったり、笑ったり、泣いてたりする声が響いてて」と話し、「昔、子供だったおじさん、おばさんたちで観るのがすごいいい感じだなと思った。懐かしい感じもして」としみじみ振り返っていた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。