「モテそうだね～」俳優の田中みな実が、TBSの後輩にあたる高柳光希アナウンサーと初対面を果たした――。

田中みな実

サプライズ登場でクリス松村がパニック

5月30日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、『最強スポーツ男子頂上決戦』で好成績を収めるなど、運動神経抜群な高柳アナウンサーの話題に。以前より大ファンを公言しているクリス松村は、「私は顔だけで、なんかかわいいと思ってたら。こんなすごいんだ! と思って。あの顔であの運動神経、魅力的だね～」と語り、「アナウンサーとしても素晴らしい。TBSが進化して高柳くんになったっていうのが答えかもしれない」と大絶賛した。

高柳アナウンサーの話を、「ええ～? そんなに?」「会ってみたいんだけど～」と興味津々で聞いていた田中。すると、ラジオブースに本人がサプライズ登場し、クリスは、「うそー!? 高柳くんが来ちゃった! どうしよう!?」と大パニック。田中が、「ネットで見ると、すごいいいカラダみたいで。スーツをお召しになってると全然わからないね」と話すと、高柳アナウンサーは、「まさにそれを志してやってまして。スーツを着てわからないのが、一番エロいなと思って」と返答。これには、クリスも、「エロい……? ちょっと待って……」とタジタジだった。

「合コンは意外としてない」「ホントに経験がなくて……」

また、相手を真っ直ぐ見つめる高柳アナウンサーに、田中が、「モテそうだね～」と指摘すると、クリスは、「あなた、取るんじゃないわよ! 田中みな実さんって、どういうタイプかというと、たいして興味がなくても、私が“好き好き”言ってると取るタイプ」とピシャリ。しかし、「クリスさんが“好き好き”言ってなくても、高柳くんが私のことを好きになっちゃうかもしれないから」とはね返され、「ねえ! すごいこと言ってない!?」と絶叫。高柳アナウンサーも、「これが田中みな実さんか……」とつぶやき、田中は、「コンパじゃないんだよ!」とツッコんでいた。

初対面となった高柳アナウンサーに、「6年目に見えないぐらいフレッシュ。業界に染まった感がない」と感嘆していた田中。「合コンは意外としてないです。ホントに経験がなくて……」と言われ、2人は、「行かなくていい!」「ウブな子が行ったら大変よ」と心配。一方で、田中は、「結構まあまあ、百戦錬磨だと思うよ。ウブだったら、こんなに真っ直ぐクリスさんのこと見れないと思う」と話し、クリスが、「ウブで何もわかんないから見るんじゃない」と反論するも、「いや、この目は……。慣れてる目してる」と含み笑いで疑う場面もあった。