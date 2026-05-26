「いつか言ってやろう! と思って」俳優の田中みな実が、心に秘めていた思いをぶちまけた――。

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「普遍的なことは恋愛の話」「どうでもいい話をすること」

16日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演した田中。ラジオパーソナリティの話題になると、今年11月に40歳を迎える田中は、「『あったかタイム』において、私よく言われるんだけど……。“この人、40歳にもなって、いつまで恋愛の話ばっかしてんの?”って言われる」とポツリ。同番組では、自身の恋愛観を語ることも多いが、「恋愛の話って、一番当たり障りないわけ。個人の意見だから。別にどうでもいい話じゃん。こんなことは別に」とその理由を説明した。

「私が政治の話とかしはじめたら、ハレーションが起きるじゃん。間違いなく」と続けた田中は、「だから、普遍的なことは恋愛の話。どうでもいい話をすること。どうでもいい恋愛の話をおじさんとするっていうのが、この番組ならではで面白いと思ってやってるわけ」とキッパリ主張。「私、“いつまで経ってもお花畑で、恋愛の話ばっかり”みたいな人間ではないわけですよ」と溜まっていた思いを吐き出し、「これ、いつか言ってやろう! と思って(笑)」とスッキリした様子だった。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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