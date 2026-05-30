「今、一番会ってる」「私は友達と思ってるけど……」俳優の田中みな実が、プライベートの友人関係について語った――。

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「すべて肯定してくれる人は「苦手なんです」

23日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、“友達”の話題に。ゲストのコトブキツカサに、「友達は何人ぐらい?」と聞かれると、「中学からの大親友のミカ」「弘中(綾香)ちゃん」「永野さん」「(仲)里依紗ちゃん」などと次々に列挙。また、「滝沢カレンちゃんは今一番会ってる」と仲の良さをアピールしつつ、「“私が親友になれる可能性あるの?”って言ったら、“う～ん……”ってすごく長く考えてた(笑)」とぶっちゃけた。

一方で、“仲良し”だとされる指原莉乃との関係を問われると、「私は友達と思ってるけど……」と前置きしながら、「さっしーって、異常に上下を気にするんですよ。だから、絶対敬語だし、そこは貫いてる人だから。気を使ってるだろうなとは思う」と吐露。「これは彼女のサガだと思う。仲良いとか悪いとか、友達であるとかそうじゃないとかじゃなくて。“目上の方には絶対敬語。これは私のスタンスです!”っていう感じ」と話し、「私は友達だけど、“先輩”って思ってそう」と心の内を明かした。

このほか、新木優子についても、「友達です」と言い切り、「なぜなら、ちゃんと意見を言ってくれるから。きたんのない意見をちゃんと言ってくれて、私側に立とうとしないから」とその理由を説明。7歳年下の新木に対し、「すごい客観的だし、冷静だし。こういう物の見方もありますよって教えてくれる。すごいあの子は。人生何回目!? って思っちゃう」といつも感心しているという。コトブキが、「すべて肯定してくれる人は?」と聞くと、「私、苦手なんです。そういう人」とキッパリ返していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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