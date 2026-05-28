「私たちの関係は、私たちにしかわからない」俳優の田中みな実が、同期入社のTBSアナウンサー・江藤愛との関係性を明かした――。

田中みな実

「友達とかでもなく、戦友というか」

ともに、青山学院大学の文学部英米文学科を卒業し、2009年にアナウンサーとしてTBSに入社した田中と江藤。23日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、関係性を問われると、「愛ちゃんは特別。友達とかでもなく、戦友というか」とキッパリ。「最近、ちょこちょこLINEするんですけど。『私たちの関係は、私たちにしかわからないよね』って彼女も言うんです。だから、それぐらい特別な。唯一無二の存在なので」と“特別な関係”であることを強調した。

ゲストのコトブキツカサが、「大学も一緒で同じ会社に就職して。本来は“友達”なのよ。共通の話題とかあるじゃん」と切り込むと、「したことない」と告白。2人で食事をしたことは、「1～2回かな」と明かし、「大学時代は、特に接点はなかったから。(入社後も)同期で何人かではあるけど、2人で行こうとかはなかった」という。一方で、TBS退社時には、2人で会ったといい、「江藤が選んでくれたお店で。『私のとっておきのお店に、みな実ちゃんを連れて行きたいの』って言ってくれて」とうれしそうに語った。

「『私たちって友達だよね?』って言ったら、何て返されると思う?」と問われ、「『みな実ちゃんは、友達以上の存在だよ』って来ると思う」と即座に答えた田中。お互いに“特別な関係”を自負する2人だが、「愛ちゃんも40歳になってるから。どこかのタイミングでお祝いしなきゃ」と意気込み、「『40歳になったらね』とか、30半ばぐらいで言ってたら。もうあっという間に、お互い40歳だわと思って……」と苦笑い。最後は、「今年中に、私が必ず連絡をします!」と2人で会うことを宣言して締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。