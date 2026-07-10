「自分を名乗るための土台にされたようで腹立たしい」――。作家の朝井リョウ氏と作家・歌人の加藤千恵氏がパーソナリティを務めるポッドキャスト番組『朝井リョウ・加藤千恵 信頼できない語り手』(毎週金曜18:00配信)が3日に配信され、人気コーナー「感情のゴミ箱」で、“キャビンアテンダント(CA)だと思われた”というリスナーのモヤモヤを取り上げ、2人が共感を寄せた。

「きれいな人だから同じ業界かと思った」

今回紹介されたのは、数年前にHUBで相席になった際、向かいに座っていた女性から「お姉さん、キャビンアテンダントですか？」と尋ねられたというリスナーからの投稿。リスナーが「違います」と答えると、女性は「きれいな人だから同じ業界かと思った」と返答。その後、その女性自身がキャビンアテンダントだったことが分かり、「自分を名乗るための土台にされたようで腹立たしく、数年たった今でも消化できない」と振り返った。

この投稿に朝井氏は「『感情のゴミ箱』の使い方として原点」と評し、「他で言えないし、心の奥底に溶け残ってしまう言葉」と共感。「『自分が名乗りたかったんだ』というのは、絶妙に溶け残るなと思いました」と語った。

「『きれいだから』はいらなくない?」

一方の加藤氏も「そんな丸分かりにやるんだと思った」と率直な感想を口にし、「『同じかと思いました』だけでいいじゃない。『きれいだから』はいらなくない?」とコメント。朝井氏も「結び目が何か必要だったところで、『きれい』をピックアップしたら自分にも掛かったというところだと思います」と分析した。

その後、加藤氏はマンションの内覧に行った際、「私はきれいな人ではないんですけど、CAさんに間違えられたことがあります。結構間違えられます」と告白。「移動も多いし、(マンションが)空港も新幹線も近くていいな」と好感触を述べていたところ、「『CAさんですか？』と言われた」と自身の体験を明かした。