『ぐるナイ』27年ぶりイタリアロケ　仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎らがローマでゴチバトル

日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン イタリア・ローマでゴチになります! 3時間SP』(7月2日19:00～)では、「ゴチになります!」の超特別編として、27年ぶりのイタリア現地ロケを敢行。ナインティナインの岡村隆史、矢部浩之に加え、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎(SixTONES)、劇団ひとり、森香澄が、ローマで高額自腹バトルを繰り広げる。

今年オリンピックが開催され、再び注目を集めるイタリア。番組では、世界遺産の街・ローマを舞台に、格式ある一つ星レストラン「ラ・テッラッツァ」で豪華イタリアンのゴチバトルを行う。

一同はローマっ子に人気のドルチェ店を食べ歩く“ドルチェツアー”も開催。ローマの有名観光スポットを巡りながら、世界遺産の街を満喫する。

ゴチレギュラーメンバーの増田貴久(NEWS)、せいや(霜降り明星)、白石麻衣、佐野勇斗(M!LK)、倉科カナもスタジオから出演。イタリアロケの模様を見届けながら、視聴者プレゼントのおみや代をかけたクイズに挑む。

このおみや代は、ゴチレギュラーシーズンの自腹レースに加算されるため、結果次第では順位に大きな影響を与える可能性もある。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（5月28日放送後時点）

第1位：佐野勇斗 3万 240円

第2位：岡村隆史 5万3,650円

第3位：せいや 25万4,200円

第4位：倉科カナ 37万7,100円

第5位：白石麻衣 37万9,100円

第6位：増田貴久 41万1,450円



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