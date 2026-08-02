織田裕二が主演を務める映画『踊る大捜査線』シリーズ全8作品とスペシャルドラマ1作品が、8月15日から10月10日にかけて、フジテレビ系のゴールデン帯で一挙放送される。

9月18日に公開される、シリーズ14年ぶりの新作映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』を記念した企画。2024年に公開された柳葉敏郎主演の『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』は、今回が地上波初放送となる。

『踊る大捜査線』9作品をゴールデン帯で放送

『踊る大捜査線』は、1997年1月期に放送された連続ドラマ。脱サラして湾岸署刑事課に配属された青島俊作が、刑事の理想と現実のギャップに戸惑いながらも、正しいことを貫くため事件と向き合う姿を、熱さとユーモアを交えて描いた。

所轄の刑事である青島と、警察庁のキャリア官僚・室井慎次の関係、警察組織の縦割りや上下関係も描き、連続ドラマ最終話の番組平均世帯視聴率は23.1％を記録した(※ビデオリサーチ調べ・関東地区)。

1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円を超え、2003年公開の第2作『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』は興行収入173億円超を記録。公開から22年間にわたり、実写日本映画の歴代興行収入1位に君臨した。

これまでに公開された映画シリーズ8作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数は3,863万人を突破。今回、シリーズが4Kリマスター版で令和のテレビに帰ってくる。

『室井慎次』2部作は地上波初放送

放送は、8月15日の『踊る大捜査線 THE MOVIE』からスタート。22日には『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』、9月5日には『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』が放送される。

9月12日には、スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』、19日には映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』を放送。続いて、26日にユースケ・サンタマリア主演の『交渉人 真下正義』、10月1日に柳葉主演の『容疑者 室井慎次』が登場する。

そして10月3日に『室井慎次 敗れざる者』、10日に『室井慎次 生き続ける者』を地上波初放送。警察を辞め、事件の被害者家族や加害者家族を支援しながら、少年たちと暮らす室井の新たな人生と、再び巻き込まれる事件を2部作で描く。

放送スケジュールは以下の通り。

8月15日 21:00～23:30

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』

8月22日 21:00～23:55

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』

9月5日 20:00～23:10

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』

9月12日 21:00～23:10

スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』

9月19日 21:00～23:35

映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』

9月26日 21:00～23:30

映画『交渉人 真下正義』

10月1日 21:00～23:28

映画『容疑者 室井慎次』

10月3日 21:00～23:40

映画『室井慎次 敗れざる者』※地上波初放送

10月10日 21:00～23:25

映画『室井慎次 生き続ける者』※地上波初放送

連続ドラマはTVer・FODで順次無料配信

フジテレビ本社屋で開催中のイベント「お台場ファンライジング」では、シリーズの歴史をたどる特別展『踊る大捜査線 THE MUSEUM～「踊る」の歴史を駆け抜けろ!～』を8月23日まで開催している。

原点となる連続ドラマ『踊る大捜査線』は、TVerとFODで期間限定の無料配信を順次実施する。

さらに、新作映画の公開を記念し、映画6作品を4Kリマスター仕様で収録した「4K UHD」と「Blu-ray」の2枚組が登場。連続ドラマとテレビスペシャル3作品も、当時の技術陣の監修とAI技術によるアップコンバートを施し、初めてBlu-ray化される。