お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が25日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。同日放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』の「ゴチになります!26」最終戦を振り返った。

岡村隆史

「実はメンバーの中でルールに厳しいのが…」

今年の最終戦では、女優の小芝風花、俳優の高橋文哉、途中復帰した矢部浩之の3人がクビに決定。岡村が、「うちの相方の矢部氏が、またクビということで……」と報告すると、矢部は、「3年連続やな」と苦笑い。実は、岡村は自身がクビになると思っていたそうで、「ちょっとしびれたというか。最後残ったんですよ、我々は。それで、あっ! 俺やなって思った」と話し、矢部も、「俺も完全にそっちやと思ってた。来年は逆パターンやと思ってたの」と悔しげだった。

また、岡村は、クビが決まって涙した小芝に言及。「実はメンバーの中でルールに厳しいのが、小芝風花で。バッて言うんですよ。“これおかしくないですか?”って。ゲームやるときも、いち早く“これおかしくないですか?”って言うのよ。スタッフさんも、“あっ!”みたいな顔するわけ」と裏話を披露。矢部が途中復帰した際も、「払ってる金額が少ないからフェアじゃない」と指摘していたそうで、「真剣にやってくれてるから。しっかりしてるわ」と感嘆。矢部も、「めちゃめちゃいいお母さんになると思うで」と“しっかり者”の小芝を称賛した。

続けて、「『ゴチ』でご飯食べるから、そのあとに“ちょっとご飯行きましょう”ってならへんわけ。お腹いっぱいやから」と語った岡村は、「小芝風花ちゃんが、“『ゴチ』終わりにみんなでちょっと飲んだりしませんか?”ってはじめて言うたの」というエピソードを披露。これまで、“ゴチ”メンバーで集まったことがなかったが、「小芝風花ちゃんが幹事みたいになって、“みなさん連絡先交換していいですか?”って」「はじめて『ゴチ』終わりでみんなで集まった」という。しかし、矢部が、「でもちゃんとしてる。クビ中は俺、誘われへんかった(笑)」とぶっちゃけると、岡村は、「クビやから。それが小芝風花やから。“クビの人は呼びません”って」と笑っていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。