「やばい! もう狂気でも純愛でもいい」一途な爽太(松村北斗)に反響 『告白』で「新ジャンルの主人公確立」の声

幼い頃から25年間、片想いをし続けてきた男の最も無垢で最も危険な行動を描く、ラブサスペンスドラマ『告白－25年目の秘密－』(日本テレビ系、毎週土曜21:00～)の第4話が、1日に放送された。

SNSでは、「松村北斗が上手いのももちろんで、新ジャンルの主人公確立したよね」「ドキドキもワクワクもヒヤヒヤもあって純愛でも狂気でもどちらでもいいから、こんな人に想われたい」などの声が上がっている。

松村北斗

化粧品会社「野瀬化粧品」のブランド事業部に勤務する雪村爽太(松村北斗)は、初恋の人で上司の野瀬麻里子(岡崎紗絵)に25年間、一途に片想い。そんな爽太の気持ちに気付かないまま、大好きだった亡き母を思い出して不覚にも爽太の胸で泣いてしまった麻里子。いつも困った時に現れて手を差し伸べてくれる爽太の存在を、麻里子もだんだん意識し始め、気づくと避けるようになっていた。

警察が爽太に殺人容疑の目を向けるなか、麻里子の笑顔を守りたい爽太は、麻里子のトラウマとなっている25年前の誘拐未遂事件の真相を調べ続ける。麻里子を襲った連続誘拐犯・畑野悟(田中要次)と、麻里子の父で「野瀬化粧品」社長・野瀬銀次郎(石黒賢)に接点があったことを知った爽太は、銀次郎が事件に関わっていた可能性があると考え、銀次郎の秘密を探り始める。

そんな中、銀次郎の秘書・浅井豪太(夙川アトム)が突然、交代。急に会社に姿を見せなくなった浅井を心配する麻里子に、銀次郎は「しばらく休みだ」と、ただの休暇だと言うが、実は、畑野に襲われ、拉致されていた。

その夜、爽太は警備員と仲良くなり、誰もいないオフィスに忍び込み、浅井のデスクを物色。銀次郎の秘密を暴く手がかりを探していく。防犯カメラに映っていた自分の姿もこっそりと消すほどの手腕。結果、浅井は畑野に関する何かを調べていたという疑惑が浮かぶ。

そんなある日、麻里子の秘書・竹田泉(佐々木希)は、オフィスで爽太にかまをかける。「それで? 雪村さんはいつから麻里子さんのことが好きなんですか?」。戸惑う爽太に泉は「分かりやすい」と笑い、「あの人(麻里子)結構、鈍感なんです。ちゃんと言葉にして伝えないと、一生伝わらないと思います」とアドバイスを受ける。

一方で警察は、麻里子のライバルであった立岩(丸山智己)の殺人犯を爽太だとますます絞り込み始めていた。見合い相手で捜査担当でも佐倉泰輔(玉山鉄二)は、喫茶店で麻里子に尋ねるが、麻里子は「雪村さんは虫も殺せないような人」とキッパリ。佐倉を送り出した後、その喫茶店の店長で爽太の友人・相良友成(塩野瑛久)は、爽太について「うらやましい」と麻里子に話し始める。「ずっと昔から同じ人が好きで」「どうして何年も思い続けていられるのか」「まあ、爽太はそういうヤツだから」。さすがの恋に鈍感な麻里子の表情にも「もしかして自分?」といった想像が出てしまっていた。

少しずつ爽太を意識し始める麻里子。ちょっとしたさりげない行動にも、自分への優しさがにじみ出ている。取引先に怒られるかもしれないというあいさつ回りには随行し、ぶつかりそうになってきた男からは手を引いて守り、靴擦れにもいち早く気づいて絆創膏を買ってくる。

そこで麻里子は「どんな気持ち? ずっと1人の人のことを好きなんでしょう?」と爽太に尋ねる。まだ自分が爽太の想い人とは信じきれてないからの言動だった。爽太は慌てながらも、その人(麻里子)のどんなところが好きか、語り始める。その内容が、ますます自分について語られているようで…。

その後、ひょんなことで爽太はカバンの中身を道路にぶちまけてしまう。その中には、人気キャラクター「こげぱん」のペンが。麻里子は少女時代を思い出す。初めての気になる男の人とのデート。だが緊張しすぎてうまく笑顔も見せられない。そのまま、麻里子は置いてけぼりにされてしまった。ショックを受ける麻里子。さらには慣れない草履の鼻緒ずれ。椅子に座る麻里子。そこには、いつの間にかに絆創膏が…。そして走り去る少年の後ろ姿。その少年が落としたものだろうか。そこにはICレコーダーが落ちており、そのレコーダーには「こげぱん」のシールが貼られていた。それが意味するのは──?

この展開にX(Twitter)では、「やばい! もう狂気でも純愛でもいいからこんな人に会いたい」「これは純愛確定。狂気でもいい」「松村北斗がメロすぎて、逆に内容が頭に入ってこない。リピートしなきゃ」など、ついに動き出しそうな、爽太と麻里子の恋の行方に、メロメロになっているコメントがあふれていた。

同時に、「松村北斗は新しい主人公像を得たのかもしれない」「脚本が秀逸。ハラハラしてドキドキするのに、ものすごくメロい。狂気でも純愛に思える新しい主人公像を発明してしまった」と、松村演じる爽太や、その脚本・渡邉真子氏への称賛もあった。

この放送は、TVerで配信されている。

【編集部MEMO】

『告白－25年目の秘密－』第5話(8月8日放送)あらすじ 「あなた、麻里子さんの何？」――。化粧品会社「野瀬化粧品」の第二ブランド事業部に勤務する雪村爽太(松村北斗)は、片想いを寄せる上司・野瀬麻里子(岡崎紗絵)の継母・サユリ(水野美紀)に呼び出され、麻里子との関係を問い詰められる。麻里子と同い年で、中学、高校、大学、さらに会社まで同じ…。25年間、麻里子の人生に付きまとってきた爽太の経歴を調べ上げていたサユリ。野瀬化粧品を実子・慶人(石山順征)に継がせるために目障りな麻里子を陥れようとするサユリは、爽太の秘密をネタに、あることを要求してきて…。

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