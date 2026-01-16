日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～ ※一部地域は20:00～)の「ゴチになります!」新メンバーに、佐野勇斗と倉科カナが決定した。初回収録後に、佐野が意気込みを語った。

佐野勇斗

――新メンバーになると聞いたときの気持ちは？

まず、マネージャーに「話がある」と呼ばれまして……「なんだ？！」と（笑）。これまでそんなことがなかったので驚いたのですが、行ってみたら「ゴチのレギュラーが決まったよ」という話だったので、めちゃくちゃ喜んだのを覚えています。

これまで新メンバー予想の時に、僕の名前を挙げていただくことも多かったのですが、毎回「また呼ばれなかった……」と思いながら目標にしていたので、ついに出られる！とすごくうれしかったです。

――「ゴチになります！」の印象は？

今回が「ゴチ２７」ということで、２７歳の僕が生まれた時からある、子どものころから当たり前に見てきた国民的バラエティという印象です。

今日、収録中に何気なく共演者の皆さんの顔を眺めているときに、ふと「うわあ、こんなすごいところでレギュラーやらせてもらえるようになったんだ」と、急にうれしさがこみ上げてくる瞬間がありました。

――ゴチメンバーとの今までの交流について教えてください。

増田さんは初めて「ゴチ」にゲストで出演させていただいた時から波長が合うなと感じていました。その後、ミュージカルでご一緒させていただいてから、仲良くさせていただいています。

白石さんは映画とドラマで２回共演させていただいていますし、岡村さんは、実は僕の母の友達の友達で、この世界に入る前から不思議なつながりがあるんです。

せいやさんだけはこれまで深くご一緒したことがなかったんですが、今回の初戦で本当にいろいろ助けていただきまして、とても有難かったです。

――「ゴチ」といえば毎回高級メニューを食べることになりますが、食リポに自信はありますか？

自信あります！……なんて言わないほうがいいのかな（笑）。でも、実はこれまでも結構食リポの経験はあるので、ちゃんとできると思います！

――こんなふうにゴチで活躍したい！など、これからの展望があれば教えてください。

初戦を終えてみて、なんだかよく分からないコメントをたくさんしてしまったなと反省していて。せいやさんに助けていただいてなんとかなった場面が多かったので、今後はちゃんと物事を考えて発言したいです。

あとはまっすーとご一緒するのが夢だったので、いいコンビネーションを発揮できればと思っています。

――このメンバーには負けたくない！というライバルはいますか？

やっぱり、新メンバー同期の倉科カナさんです（笑）。スターすぎて「同期」なんて畏れ多いのですが。いつか倉科さんにゴチになれるように頑張りたいです。

――M!LKのメンバーには「ゴチ」レギュラーになることは話しましたか？ 反応は？

まだ話していないので、放送を見て知るのかなと思います。反応は……「ついにここまで来たか！」とか？（笑） そういうこと言う奴らなんですよ。あとは、「がんばったな！」とか、言ってくれそうですね。

――最後に、新メンバーとしての意気込みや、楽しみにしている視聴者へのメッセージをお願いします。

長く続く「ゴチ」の歴史を守りつつ、「ゴチ２７」がこれまでで一番面白い！と言っていただけるように、番組全体を盛り上げていけたらと思っています。食べること以外にも、身体を張ったり、何でもしたいです！ １度も最下位にならないことを目標に頑張りたいと思っていますので、応援よろしくお願いします！

(C)日テレ