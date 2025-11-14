「ホントやめてください(笑)」あの、ゴチ“ピタリ賞”で思わぬ反響

歌手でタレント・あのが11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』での“快挙”を振り返った。

あの

「食べれるものだけ頼みました」「本当に夢のような一日」

6日に放送された人気企画「ゴチになります in 東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」では、あのがVIPチャレンジャーとして参戦。途中、「割り勘にしましょう～」と弱音を吐くシーンもあったが、結果的に目標金額ピッタリの“ピタリ賞”を達成。共演者から、「あのちゃん、すごい!」と感嘆の声が上がるなか、「やったー!」と喜び、「こんなにディズニー楽しんだうえに、おいしいのまで食べて、100万円までいただけるという。本当に夢のような一日でした」と笑顔で話していた。

「ゴチ優勝しました!」と改めて報告したあのは、「1位で優勝なうえに、ピタリです。すごいね、これ。完全優勝かっさらいました」と自賛。食べ物の好き嫌いが極端に多いため、「飯食わないヤツが、飯食う番組に出て、100万円かっさらっていったわけだよ? 豪運だよね(笑)」と驚き、「マジで食べれるものだけ頼みました」「あんまりわからないままやってた」と回顧。「ピタリ賞があると思わなかったから。もちろん出たらすごいけど、無理な話じゃん。狙っていけるもんでもないし」と未だに信じられない様子だった。

大好きな海老やデザートを中心にオーダーしていたあのだが、実は、「めちゃくちゃお腹が減ってた」そうで、「チョコレートのムース食べたい! ロブスター食べたい!」と食べたいものだけ選んでいたという。ところが、「ヤラセみたいに言われた」とぼやき、「ガチでホントに誰も何も教えてくれない。スタッフさんの顔見てても、まったくわかんない」「僕の力だから。ホントにふざけんな! って感じ。台本あるとか言われると困る。僕の豪運と僕の偏食が功を奏して、勝ち取ったピタリ賞だから」とキッパリ否定した。

また、「ガチでお金を払わなきゃいけないから、“お金を多めに持ってきてください”って言われるんだけど。僕、普通に忘れてて。その日、何百円とかしか入ってなくて」「マネージャーさんが、どうにか立て替える準備をしてた」と裏話も披露したあの。今回の快挙が反響を呼び、「チャレンジ系のバラエティーさんから、オファーがいっぱい来てる」と打ち明けつつ、「ホントやめてください(笑)。“チャレンジして成功する”っていう豪運オーラが出てるのかわかんないけど。僕、チャレンジ系嫌いなのでやらないです」と苦笑いで断言していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。