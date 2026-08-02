「ポケットティッシュは、1枚当たり3回使いたいタイプです」――フジテレビの宮司愛海アナウンサーが2日、初エッセイ『すみません、今まで黙ってたんですけど…』(双葉社)の出版記念ミニ会見に出席。これまでニュース番組では見せてこなかった独特な生活習慣を明かした。

フジテレビの宮司愛海アナウンサー

「濡れていない余白があるのでもったいない」

同書は、2023年11月に配信をスタートしたポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』から厳選したトークに、書き下ろしエッセイやオリジナル企画を加えた一冊。約140回の配信から、自分らしさが表れたエピソードを選んだという。

収録エピソードの一つとして紹介したのが、ポケットティッシュの使い方。宮司アナは「1枚当たり3回使いたいタイプで」と打ち明け、会場を驚かせた。

一度鼻をかんだだけでは、ティッシュにまだ濡れていない部分が残っているといい、「余白の部分があるので、もったいないなと思って3回ぐらいは使いたいタイプ」と説明。一度使った後は折り畳み、ポケットティッシュの袋に戻して再利用するそうだ。

この話をポッドキャストでした際には、周囲から“ドン引き”されたといい、「そこで“私、すごく変わっているんだ”ということに気づきました」と振り返った。家族が同じことをしている姿は見たことがなく、宮司家の習慣ではなく、本人だけの感覚だという。

木村拓也アナ「何度も目撃しております」

会見の司会を務めた木村拓也アナウンサーは、宮司アナと『Live News イット!』で共演していた当時を振り返り、「ティッシュを3回使うところは何度も目撃しておりますし、そのティッシュを畳んで入れるところも見ました」と証言した。

さらに、時間がない時には袋へ戻さず、直接ポケットへしまう姿を見たこともあると明かすと、宮司アナも「ありますね。今、きれいめにお伝えしていますけど、時間がない時は」と認めた。

同書には、外気に触れた衣服を「黒」、触れていない衣服を「白」と分類し、別々に洗うという独自の洗濯ルールも収録。宮司アナは、ニュースキャスターとしてはなかなか見せてこなかった、自分でも変わっていると気づいていなかった一面が詰まった一冊だと紹介した。