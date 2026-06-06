ペットにとって新しいお家は、時間をかけて少しずつ安心できる場所へと変化していきます。ところが今回話題になったインコさんは、そんな常識を軽々と飛び越えていたようで……。

ここまで来ると、“慣れてる”じゃなく“堕落してる”。

(@poruporu_inkoroより引用)

愛鳥・マメルリハインコのぽるぽるちゃんの動画を投稿したのはInstagramユーザーの「ぽるぽるちゃん🐣〜持病持ちインコの日常〜(@poruporu_inkoro)」さん。

ぽるぽるちゃんがいるのは、ケージに取り付けられた木のお家です。このお家、本来は小鳥が中に入って休んだり眠ったりするためのもののはずですが、投稿主さんによると、ぽるぽるちゃんは少し違った使い方をしているのだとか。

その使い方はなんと、お家の中ではなくベランダ部分でのへそ天……!

初日から「ここ、わしの城ね」と言わんばかりのリラックスぶりだそうで、投稿主さんも「くつろぎ方が旅館で2泊目の人なんよ。もはや飼われてる側の態度じゃない」とコメントしています。

仰向けのまま飼い主さんに頭をカキカキしてもらう姿からは、緊張や警戒心はまったくの皆無。まるで“ダメになるクッション”を満喫する人のような生活感が漂っています。

さらに床に寝転がってくつろぐぽるぽるちゃん。そんな姿に「普通の鳥は羽を休める。こいつは人生を休めてる」と投稿主さん。

そしてぽるぽるちゃんは大好きな"カキカキ"をしてもらうため、なんと自らベランダ部分の柵に首を固定。

家の構造を利用して、「どうぞ掻いてください」と言わんばかりに待つ姿は、完全に美容室でシャンプーを待つお客さんのようです。

気持ちよさそうにカキカキされながら、首を挟んだまま微妙に角度を変え、掻いてほしい場所を調整する賢さが、とっても可愛すぎます。

投稿主さんは「鳥類とは思えない程、要求が図々しい」と言いながらもしっかりカキカキ。そのやり取りからは、ぽるぽるちゃんへの愛情も伝わってきます。

「ああ〜〜〜気持ちいい〜〜」と聞こえて来そうなほどうっとりするぽるぽるちゃん。投稿主さんによると「快適さのためなら、尊厳を捨てられるタイプ」なんだそう。

さらに「ここまでくると“飼育”ではなく“接客業”」と語りながらカキカキを続ける投稿主さん。安心しきった無防備な姿で首を傾けるぽるぽるちゃんなのでした♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数34万回以上、2万件のいいねを記録(6月5日時点)。「サウナから出て整い中の人のよう」「想像した寛ぎ方と違う 人間みたいですね笑」「むっちゃくちゃかわいいんですけど」「おもろいインコや」「こいつは人生休めてるwww くつろぎすぎてて最高です」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を虜にしたぽるぽるちゃんについて、投稿主さんにお話をお聞きしました。

── このお家では、よくこのように寛いでいるのでしょうか?

はい、かなりの頻度でこのような姿勢になっています。一般的なインコは安心すると羽を膨らませたり片足で休んだりしますが、ぽるぽるちゃんはなぜかお腹を出してひっくり返ります。

特にカキカキ(頭を掻いてもらうこと)が大好きで、このお家の入り口に首を挟むように固定し、「どうぞ掻いてください」という体勢を自ら作ることがあります。

飼い主としては心配になることもありますが、本人は非常に満足そうな顔をしているので、どうやら快適なようです。

この家に関しては、入居初日からオーナーのような顔をしていました。

── ぽるぽるちゃんの普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

ぽるぽるちゃんは、とにかく警戒心より快適さを優先する性格です。

初めて行く場所でもすぐにお腹を出してくつろいだり、初対面の人にもカキカキを要求したりすることがあります。普通のインコは「鳥らしい慎重さ」があると思うのですが、ぽるぽるちゃんにはそれがあまり感じられません。

SNSでは「ぽるぽる教の教祖」などと呼ばれていますが、他のインコたちまでお腹を見せたり、触らせてくれるようになっており、ぽるぽるちゃん本人よりも、その影響力のほうが少し怖いです。

可愛らしいところは、どんなにだらけた姿勢をしていても本人は至って真面目なところです。

こちらは「その格好大丈夫?」と思っているのですが、本人は常に全力でリラックスしているだけなので、そのギャップが魅力だと思っています。普通のインコは羽を休めますが、ぽるぽるちゃんは人生を休めている感じです。

幸せそうに全力で人生を休めるぽるぽるちゃんの姿は、こちらの肩の力まで抜いてくれましたね♪