クジャクが羽を大きく広げるのは、雄の求愛行動。誰もが目を奪われる美しき姿――、のはずなのですが、実は今、和歌山・アドベンチャーワールド公式がポストしたシロクジャクの動画に、笑いと同情の声が集まっています。

一生懸命に羽を広げてアピールする雄を横目に、肝心の雌はごはんに夢中。なんと切ない。あんまり見てくれないものだから、後ろ姿でアピールしようと思ったのか、最後に方向転換。しかし、羽がワサっと触れてしまい、雌がイラっ!

この光景に、「せ、切ねぇーーーーーっ!(泣」「一途に見つめる目がなんとも言えないw」「みてあげてほしい。こんなにアピールしてるのにw」「切ないwwwごめんな、笑ってもうてwww」「花より団子ってこういうことなんでしょうか笑」「愛よりごはんすぎるwww 一旦ちょっと出直そうか」「が…かんばれ～～」といった声が。切ないけれど、笑わずにはいられませんね。

雌のシロクジャクにとって、きっとごはんタイムが一番の楽しみ。求愛するなら、食事中は避けた方が良さそうです。果たして、彼の気持ちが届く日は来るのか? 気になる方は、ぜひ直接会いにいってみてくださいね。