多くの愛犬家が経験する「散歩帰りに愛犬が歩かない問題」。こちらのお家では、そんなときに発動する、とっておきの“魔法の言葉”があるそうです。

歩かなくなった時の我が家の最終手段…😂🙌

パパって言ったらどんな時でも一瞬で早歩きになってくれて助かる〜🫶

帰ってパパいなかったら可哀想だから嘘はつかないようにしてます，，，笑

(@harugram_1202より引用)

「帰る気のない柴犬を帰らせる魔法の言葉」という動画を投稿したのはInstagramユーザーの「黒豆柴⌇はーちゃん(@harugram_1202)」さん。

登場するのは愛犬のはるちゃん(女の子)。どうやらお散歩帰りのようですが、まだまだ帰りたくない様子で、道端に落ちている石で遊んでいます。

「石投げてー」とおねだりしたり、石を咥えてみたり。飼い主さんが「帰るよ!」と声をかけても、はるちゃんは踏ん張ったまま。一向に歩き出そうとしません。

そんなはるちゃんに、飼い主さんがついに“魔法の言葉”を発動します。

その“魔法の言葉”とは……?

「はるちゃん パパ帰ってきとるって」……!!

それを聞いたはるちゃん、「え? 帰りまーす」と、さっきとはうって変わって「いっそげ」と、ニコニコしながら早歩きで歩き始めます。先ほどまでの抵抗からは想像できないほどの変わり方!

この言葉、はるちゃんの家では、歩かなくなったときの最終手段なのだそう。「パパ」と聞くと、どんな時でも一瞬で早歩きになってくれるのだとか。

ただし、飼い主さんは本当にパパが帰宅している時にしかこの言葉を使わないようにしているそうです。帰ってもしパパがいなかったら、はるちゃんが可哀想だから。そんなところからも飼い主さんの愛情が伝わってきますね♪

そして家に到着すると、はるちゃんは「パパーーーーー」と階段を駆け上がり、パパさんの元へ!

お家で待っていたパパさんに歓喜の声をあげながら飛び付きいて、喜びが大爆発! パパが帰って来てよかったね!

ところが……ひと暴れして水を飲んだはるちゃんは、待っていたパパさんの手を華麗にスルーしてごはんへ直行。大興奮からの見事な切り替えを見せてくれたはるちゃんなのでした♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数34万回以上を記録(6月2日時点)。「パパが好きなんですね これはパパ嬉しいですね」「パパさん羨ましい」「魔法の言葉をパパが居る時にだけ使うママさん素晴らしいです〜その思いやり信頼されますね〜」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

熱いパパ愛を見せてくれたはるちゃんについて、さらに詳しいお話を投稿主さんにお聞きしました。

── はるちゃんは普段からパパさんのことが大好きなのでしょうか?

家族のことが基本大好きですが、パパのお出迎えが特に激しめです。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

天真爛漫で食いしん坊なところと喜怒哀楽が激しいところが人間味があってかわいいです!

楽しい時はニコッと笑ったり、おやつを目の前にしたらジタバタしてよだれをたらしたり、相手にしてもらえない時や怒られたら拗ねたり、、、

家族や好きな人の前では大歓迎してお迎えしてくれます♪

家族が大好きなはるちゃん。“魔法の言葉”で一気に帰宅モードになる姿も、パパとの再会を喜ぶ姿もとても可愛らしかったですね♪